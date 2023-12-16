محتجون يعطلون حركة المرور قرب مطار لوس أنجلوس للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

عطّل محتجون يطالبون بوقف إطلاق النار في قطاع غزة حركة المرور بالقرب من مطار لوس أنجلوس الدولي مساء أمس الجمعة.

يأتي ذلك في ظل تواصل مظاهرات مطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، أدت قبل أيام إلى إغلاق الطريق السريع “110” خلال ساعة الذروة.

وتجمع نحو 200 متظاهر الساعة الرابعة والنصف مساء (00:30 بتوقيت غرينتش، اليوم السبت، عند شارع ساوث سيبولفيدا بوليفارد وشارع 92، شمال مدخل المطار، وبدؤوا مسيرة نحو المطار.

وردد المتظاهرون شعار “دعوا غزة تعيش”، وحملوا لافتة طولها 9 أمتار كُتبت عليها جملة “دعوا غزة تعيش”. وتبعت سيارتا شرطة المسيرة، وبدأت السيارات التكدس.

وكان المحتجون ينفذون خطتهم بنوع من عرقلة السير، حسبما قال المتحدث هارب مان قبل المسيرة.

وقال منظمو الاحتجاج إن “الهدف من تحرك يوم الجمعة هو وقف العمل المعتاد للأنظمة التي تسهل الحرب الحالية والاحتلال المستمر منذ فترة طويلة”.

وكان ناشطون من جماعة يهودية تطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة قد قاموا بعرقلة حركة المرور على طريق سريع مزدحم في لوس أنجلوس خلال ساعة الذروة صباح الأربعاء الماضي؛ مما أدى إلى تكدس السيارات عدة أميال.

ونظمت هذا التحرك الاحتجاجي حركة تطلق على نفسها اسم “إن لم يكن الآن”، وتقول إنها “مجموعة من اليهود الأمريكيين الساعين لإنهاء الدعم الأمريكي لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي”.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمّرة على غزة خلّفت نحو 19 ألف شهيد و52 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.