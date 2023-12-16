“مش معلش”.. رسالة مندوب فلسطين في الأمم المتحدة إلى وائل الدحدوح (فيديو)

الدحدوح فقد قبل أسابيع زوجته وابنه وابنته وحفيده إثر قصف إسرائيلي، وأصيب أمس مع الزميل الشهيد سامر أبو دقة

طالب رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، بوقف “الإبادة الجماعية” التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق سكان قطاع غزة، ولا سيما الأطفال.

وقال منصور في كلمة له اليوم السبت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة “الصحفي سامر أبو دقة أصيب في ضربة من مسيّرة إسرائيلية وتُرك ينزف لـ6 ساعات كاملة حتى مات، فيما منعت سيارات الإسعاف من الوصول إليه”.

وأضاف “ونقول لزميله وائل الدحدوح الذي قُتلت زوجته آمنة وابنه محمود وابنته شام وحفيده آدم، وكلهم قُتلوا في ضربة إسرائيلية سابقة قبل بضعة أسابيع، ثم أصيب هو أيضًا بالضربة نفسها بالمسيرات التي استهدفت سامرا، وبعد أن سمع وائل بهذه المأساة، قال (معلش)، ولوائل ولهم نقول (مش معلش) كفى”.

ثم حمل منصور لافتة مكتوبًا عليها “أوقفوا الإبادة الجماعية” معقّبًا بالقول “أوقفوا إطلاق النار” وكرّرها ثلاثًا.

واستشهد الزميل سامر أبو دقة مصور قناة الجزيرة وأصيب الزميل وائل الدحدوح مراسل القناة خلال تغطيتهما قصفا إسرائيليا لمدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وظل الزميل سامر بعد إصابته ملقى على الأرض ينزف ساعات طويلة وهو محاصر في محيط مدرسة فرحانة، ولم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه، إثر إصابته بجروح جراء شظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية.

كما أصيب في ذلك الهجوم الزميل وائل الدحدوح خلال تغطية قصف إسرائيلي للمدرسة، وسط مناشدات لإجلاء الجرحى المحاصرين هناك.