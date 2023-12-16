مندوب باكستان لدى الأمم المتحدة: عدد القتلى في غزة هو الأعلى بالنسبة لعدد السكان منذ بداية هذا القرن (شاهد)

منير أكرم: ما يتعرض له الفلسطينيون هناك لا مثيل له في التاريخ المعاصر

قال مندوب باكستان لدى الأمم المتحدة منير أكرم، إن عدد القتلى في غزة هو الأعلى بالنسبة إلى عدد السكان منذ بداية هذا القرن، مؤكدًا أن ما يعانيه الفلسطينيون هناك لا مثيل له في التاريخ المعاصر.

وأضاف أكرم في كلمة له فجر اليوم السبت، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة “نشهد اليوم مأساة إنسانية ذات أبعاد لا توصف وهي تتكشف أمام أعيننا، فإن قصف إسرائيل العشوائي جوًّا وبرًّا وبحرًا إضافة إلى العمليات البرية المكثّفة في غزة، يستمر منذ أكثر من شهرين وقد قتل إلى الآن أكثر من 18 ألف شخص 70% منهم من النساء والأطفال”.

وتابع “الفلسطينيون يتعرضون للقتل من دون رحمة وهم محرومون من المياه والطعام والدواء والوقود، فضلًا عن تعرّض 1.9 مليون من سكان القطاع للنزوح الداخلي وحتى هؤلاء لا مكان آمن لهم من القصف”.

وأدان أكرم بشكل قاطع “الاستخدام العشوائي للقوة من جانب إسرائيل وهجماتها على المدنيين والمنشآت والبنى الأساسية المدنية”، وأوضح بأن “كل ذلك انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بل قد يصل إلى مستوى الإبادة الجماعية”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربًا مدمّرة على غزة خلّفت حتى الجمعة، 18800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، في كارثة إنسانية غير مسبوقة.