أهالي المحتجزين الإسرائيليين بغزة يقطعون الطريق في تل أبيب (فيديو)

نظم أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة وقفة احتجاجية ، مساء الأحد، بالقرب من مقر وزارة الدفاع في تل أبيب.

ورفع المحتجون لافتات تطالب الحكومة بالعمل على إعادة ابنائهم من قطاع غزة.

وقال أهالي المحتجزين، إنهم قاموا بتنظيم وقفة قرب مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، وقطعوا الطريق لـ241 ثانية، في إشارة لعدد المحتجزين في غزة.

والسبت، اعتصم مئات المتظاهرين وعائلات محتجزين إسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية بغزة، أمام مدخل وزارة الدفاع في منطقة “الكرياه”، مطالبين بـ”خطة فورية للإفراج عن المختطفين”.

وزاد حراك أهالي الأسرى بعد مقتل 3 من المحتجزين على يد قوات إسرائيلية بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، الجمعة الماضي، علاوة على إعلان الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل إحدى المحتجزات في قطاع غزة.

ولا يزال لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أكثر من 135 أسيرا. وسبق أن أفرجت عن العشرات من خلال هدنة إنسانية مقابل إطلاق إسرائيل سراح العشرات من النساء والأطفال من الأسرى في سجونها.

وذكرت القناة “11” الإسرائيلية إن الحكومة “معنية بتحريك الأمور فيما يتعلق بتبادل الأسرى، وتفكر بطرق للتوصل لاتفاق جديد رغم أن حماس لن ترضى بأقل من وقف كامل لإطلاق النار”.

وأشارت إلى أن الحكومة “ترفض وقف إطلاق النار كما تطالب حماس لكنها قد تقترح بدائل مثل إطلاق سراح أسرى نوعيين في صفقات جديدة”.