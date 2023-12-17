إسرائيل تخطط لبناء جدار مضاد للأنفاق بين قطاع غزة ومصر.. إليك التفاصيل

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن تل أبيب تخطط لبناء جدار تحت الأرض مضاد للأنفاق على محور صلاح الدين (فيلادليفيا) بين قطاع غزة ومصر.

الإذاعة قالت إنهم يخططون في إسرائيل لبناء جدار تحت الأرض ضد الأنفاق في محور فيلادليفيا بعد الحرب (الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي)، وقد توجهوا إلى مصر في هذا الشأن.

ونقلت الإذاعة عن مسؤول أمني إسرائيلي لم تسمه قوله “المصريون يتفهمون الحاجة الأمنية لذلك”.

وحتى الآن، لم تعقب مصر ولا السلطة وفصائل المقاومة الفلسطينية على ما ذكرته إذاعة جيش الاحتلال.

ويمتد محور (فيلادليفيا) أو محور صلاح الدين وهو اسم شريط ضيق داخل أراضي قطاع غزة يمتد من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، والتي تبلغ حوالي 14 كيلومترا.

ونصت معاهدة السلام التي وقعتها مصر مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1979 -التي تُعرف إعلاميًا بمعاهدة “كامب ديفيد”- على منطقة عازلة بطول الحدود أو ما عُرف بمحور فيلادلفيا.

وذكرت قناة (i24news) العبرية أن إسرائيل تخشى من وجود أنفاق في منطقة شرق رفح الفلسطينية التي تعتبر امتدادا لمحور فيلادليفيا.

وأشارت إلى أن مصر أوضحت أكثر من مرة أن المنطقة الحدودية خالية من أي أنفاق تربط بين القطاع وسيناء.

وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية إن القوات الإسرائيلية نقذت في الأسبوع الماضي هجوما غير عادي على الصف الأول من المنازل في مدينة رفح (جنوب قطاع غزة).

الجيش الإسرائيلي يشن هجوما منذ قليل بطول الحدود المصريه الفلسطينيه علي محور فلادفيا بزعم تدمير الأنفاق بين مصر وغزه . هذا تطور خطير قد يدفع إلي انفجار الموقف بين مصر وإسرائيل الضربات علي بعد أمتار قليله من الحدود المصريه ، العدو يتمادي في مخططاته . حدود مصر خط أحمر — مصطفى بكري (@BakryMP) December 13, 2023

وأضافت أن الهجوم، الذي وقع بالقرب من الحدود المصرية، كان يستهدف عناصر حماس الذين يعملون في تشغيل أنفاق التهريب تحت محور فيلادلفيا، وهي أنفاق تربط بين شطري مدينة (رفح) في غزة ومصر وتُستخدم لنقل أشخاص وأسلحة، على حد قولها.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري 18 ألفا و800 شهيد، و51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية.