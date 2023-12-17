الأمم المتحدة: آلاف الحوامل والمرضعات في غزة تواجهن خطر الموت

قال صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الأحد، إن الآلاف من الحوامل والمرضعات في قطاع غزة يواجهن خطر فقر الدم والنزيف والموت، مؤكدا أن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لضمان حصولهن على الغذاء والمساعدات.

وكتب الصندوق الأممي عبر منصة إكس: “في غزة، تواجه 45 ألف حامل و68 ألف مرضعة نقصًا حادًا في الغذاء”.

وأضاف “نقص الغذاء الحاد في غزة يعرض الحوامل والمرضعات لخطر الإصابة بفقر الدم، وتسمم الحمل، والنزيف، وحتى الموت”.

وتابع الصندوق “وقف إطلاق النار الفوري هو السبيل الوحيد لضمان وصول الغذاء والمساعدات إلى جميع سكان غزة، الذين هم في أمس الحاجة إليها”.

في #غزة، تواجه 45,000 امرأة حامل و68,000 امرأة مرضعة نقصًا حادًا في الغذاء. وهذا يعرضهن لخطر الإصابة بفقر الدم وتسمم الحمل والنزيف وحتى الموت. إن #وقف_إطلاق_النار الفوري هو السبيل الوحيد لضمان وصول الغذاء والمساعدات إلى جميع سكان غزة الذين هم في أمس الحاجة إليها. pic.twitter.com/NnIdP6V7gq — UNFPA Arabic (@UNFPA_Arabic) December 17, 2023

وفي بيانات سابقة، قال الصندوق إن “أكثر من 180 امرأة تلد في (قطاع) غزة يوميا في ظروف لا يمكن تصورها”.

وأشار إلى أن كثيرات من الحوامل “يخضعن لعمليات قيصرية قسرية دون تخدير”، وهو ما يشكل خطرا على حياتهن.

ودعا الصندوق إلى وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة لضمان حصولهن على الرعاية والخدمات الصحية اللازمة.