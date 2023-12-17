سياسة|قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي في معارك بقطاع غزة

غزة (رويترز)
الجيش الإسرائيلي يعلن بشكل شبه يومي عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قواته (رويترز)
17/12/2023-|آخر تحديث: 17/12/202311:28 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مقتل ضابط وجندي وإصابة 5 آخرين من قواته، في معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وحسب هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، قال متحدث باسم الجيش، في بيان، إن “اثنين من مقاتلي جيش الدفاع سقطا في المعارك الدائرة في قطاع غزة”. وأضاف “الرائد جوزيف أفنير دوران (26 عامًا) وهو يعمل ضمن وحدة التنقل العملياتي (OMU) قُتل أمس السبت في شمالي القطاع”.

وذكر أن “الرقيب شاليف زالتسمان (24 عامًا) وهو جندي في الكتيبة (6623) قُتل أيضًا في معركة بجنوبي غزة. كما أشار إلى إصابة 5 جنود إسرائيليين في المعارك بالقطاع، دون تفاصيل.

ويعلن الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قواته خلال المعارك الدائرة في محاور مختلفة بقطاع غزة خاصة بحي الشجاعية ومخيم جباليا ومدينة خان يونس.

وقالت السلطات الصحية الفلسطينية إن الهجوم الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، أدى إلى استشهاد نحو 19 ألف شخص مع مخاوف من وجود آلاف آخرين تحت الأنقاض.

المصدر : الجزيرة مباشر + هيئة البث الإسرائيلي