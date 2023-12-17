الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي في معارك بقطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مقتل ضابط وجندي وإصابة 5 آخرين من قواته، في معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وحسب هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، قال متحدث باسم الجيش، في بيان، إن “اثنين من مقاتلي جيش الدفاع سقطا في المعارك الدائرة في قطاع غزة”. وأضاف “الرائد جوزيف أفنير دوران (26 عامًا) وهو يعمل ضمن وحدة التنقل العملياتي (OMU) قُتل أمس السبت في شمالي القطاع”.

وذكر أن “الرقيب شاليف زالتسمان (24 عامًا) وهو جندي في الكتيبة (6623) قُتل أيضًا في معركة بجنوبي غزة. كما أشار إلى إصابة 5 جنود إسرائيليين في المعارك بالقطاع، دون تفاصيل.

المتحدث العسكري يعلن فجر اليوم عن سقوط اثنين من المقاتلين من جيش الدفاع في المعارك الدائرة في شمالي قطاع غزة وإصابة خمسة آخرينhttps://t.co/DqAKeP8OCh pic.twitter.com/RQaowp69en — مكان الأخبار (@News_Makan) December 17, 2023

ويعلن الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قواته خلال المعارك الدائرة في محاور مختلفة بقطاع غزة خاصة بحي الشجاعية ومخيم جباليا ومدينة خان يونس.

وقالت السلطات الصحية الفلسطينية إن الهجوم الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، أدى إلى استشهاد نحو 19 ألف شخص مع مخاوف من وجود آلاف آخرين تحت الأنقاض.