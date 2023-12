السودان.. استمرار نزوح المدنيين من “ود مدني” مع تصاعد القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع

يستمر نزوح المدنيين من مدينة ود مدني (عاصمة ولاية الجزيرة- وسط السودان) إلى الجنوب في ظل قيام قوات الدعم السريع بـ”نصب ارتكازات” لها شرق المدينة، بالتزامن مع تحليق الطيران الحربي فوق المدينة والقرى والبلدات الواقعة شمالها وسماع أصوات انفجارات، وفق ما أفاد مراسل الجزيرة مباشر.

ووسط قلق دولي من استمرار العنف في أحد “الملاذات القليلة المتبقية” للمدنيين، تعاني المناطق الواقعة شرق ود مدني من انقطاع خدمات الكهرباء والمياه منذ اندلاع الاشتباكات، الجمعة الماضية.

وبلغت المعارك أطراف مدينة ود مدني التي تقع على مسافة 180 كليومترًا جنوب الخرطوم، وبقيت إلى حد كبير في منأى من القتال الذي اندلع في 15 إبريل/نيسان الماضي، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

ونقل مراسل الجزيرة مباشر عن “لجان مقاومة ود مدني” قولها إن الاشتباكات تجددت لليوم الثالث شرقي ود مدني وسط إخلاء لحي الرياض القادسية شرق حنتوب من قبل قوات الدعم السريع وانتشار كثيف للقناصة على أسطح البنايات العالية.

وأفاد مراسلنا بأن لجان المقاومة نصحت المواطنين بتجنب التجوال والتزام المنازل والابتعاد عن النوافذ والأبواب، كما حذرت من المتفجرات التي تسقط بشكل عشوائي على المنازل.

دوليا، أعرب المجلس النروجي للاجئين في بيان، اليوم الأحد، عن “قلق عميق إزاء الصراع المتصاعد على أبواب ود مدني ذات الكثافة السكانية العالية”.

ووصف المجلس ود مدني بأنها “أكثر من مجرد مدينة أخرى تتعرض للهجوم، إنها واحدة من الملاذات القليلة المتبقية في السودان (للمدنيين)”.

وحثّت السفارة الأمريكية، في بيان فجر الأحد، قوات الدعم السريع على “وقف تقدمها في ولاية الجزيرة على الفور والامتناع عن مهاجمة ود مدني”.

وحذّرت من أن “التقدم المستمر لقوات الدعم السريع يهدد بوقوع خسائر هائلة بين المدنيين وتعطيل كبير لجهود المساعدة الإنسانية”.

وأشارت إلى أن تقدم الدعم السريع “تسبب بالفعل في عمليات نزوح واسعة النطاق للمدنيين من ولاية الجزيرة، وإغلاق الأسواق في ود مدني التي يعتمد عليها كثيرون”.

We urge the Rapid Support Forces (RSF) in Sudan to cease their advance in Gezira State immediately and to refrain from attacking Wad Medani. Troubling reports indicate that elite RSF units have travelled to reinforce attacks in the direction of Wad Medani, actions that threaten…

— U.S. Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) December 17, 2023