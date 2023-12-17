حزب الله يعلن استشهاد 3 من مقاتليه واستهداف مواقع وتجمعات جنود إسرائيليين (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استشهاد 3 من مقاتليه في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي عند حدود لبنان الجنوبية، ما يرفع حصيلة شهداء الحزب في تلك المواجهات إلى 111 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونعى حزب الله في بيان، موسى محمد مصطفى من بلدة بيت ليف (جنوب)، وجاء في البيان أن مصطفى ارتقى شهيدًا على طريق القدس، من دون ذكر تفاصيل.

عاجل | المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد موسى محمد مصطفى "جهاد" من بلدة بيت ليف في جنوب لبنان الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس#حزب_الله pic.twitter.com/4w8bevoona — قناة المنار (@TVManar1) December 17, 2023

ونعى الحزب في بيان آخر، حسن موسى الضيقة “أسامة” من بلدة حزّين في البقاع وجاء في البيان أن أسامة ارتقى شهيدا على طريق القدس.

عاجل | المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حسن موسى الضيقة "أسامة" من بلدة حزّين في البقاع الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس#حزب_الله pic.twitter.com/lICUPIrPEA — قناة المنار (@TVManar1) December 17, 2023

كما نعى حزب الله في بيان ثالث، حسن معن سرور من بلدة عيتا الشعب (جنوب) الذي ارتقى شهيدا على طريق القدس.

عاجل | المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حسن معن سرور "علي إبراهيم" من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس#حزب_الله pic.twitter.com/oLH8twqSz6 — قناة المنار (@TVManar1) December 17, 2023

استهداف مواقع وتجمعات جنود إسرائيليين

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حزب الله استهداف 8 مواقع وتجمعات جنود إسرائيليين قرب الحدود مع لبنان، في وقت واصل جيش الاحتلال قصف مناطق جنوبي البلاد.

وفي 8 بيانات منفصلة، قال حزب الله إن مقاتليه استهدفوا مقر قيادة مستحدث قرب مستعمرة إيفن مناحم، ‏بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا عددا من أفراده بين قتيل وجريح.

وأضاف أنهم استهدفوا أيضا موقعيْ الراهب وجل العلام، وثكنة أفيفيم، بالأسلحة المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة.

وفي بيان آخر، أفاد الحزب بأن مقاتليه رصدوا‎‏ 4 جنود إسرائيليين أثناء دخولهم إلى نقطة تموضع شرق سعسع، تم استهدافها بالأسلحة المناسبة، ‏وتحقيق إصابات مؤكدة فيها.

وأعلن حزب الله، في بياناته استهداف تجمع آليات وجنود في محيط قرية هونين اللبنانية المحتلة، وتجمع لجنود في حرش عداثر.

وقال الحزب إنه أثناء قيام رافعة لجيش الاحتلال بالعمل على تركيب معدات فنية وتجسسية في مزارع دوفيف، قام مقاتلوه باستهدافها بالأسلحة المناسبة وتدمير التجهيزات والمعدات.

بالفيديو | مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية ثكنة متات التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية pic.twitter.com/dkgf7mKnIT — قناة المنار (@TVManar1) December 16, 2023

قصف إسرائيلي لمواقع حزب الله

في المقابل، أفادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية بأن جيش الاحتلال استهدف بغارات جوية وقصف مدفعي مناطق وبلدات في جنوب لبنان، وسط معلومات عن وقوع إصابات.

وقالت الوكالة إن بلدة عيتا الشعب، القريبة من الحدود والواقعة في قضاء بنت جبيل، تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي، وهناك معلومات عن وقوع إصابات، واستهدفت طائرة مسيرة منزلًا في البلدة ذاتها.

وأضافت أن مروحية إسرائيلية من نوع أباتشي، أطلقت صاروخا موجها على بلدة عيترون الحدودية في بنت جبيل، من دون الإفادة عن وقوع إصابات، وتعرضت البلدة لقصف مدفعي متقطع.

وأشارت الوكالة إلى أن “مدفعية العدو الإسرائيلي” استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي رب ثلاثين والطيبة، في قضاء مرجعيون.

ويتبادل حزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال قصفا يوميا منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى في الجانب اللبناني وقتلى وجرحى في الصفوف الإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية.