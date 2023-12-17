حماس: لن يستعيد الاحتلال جنوده الأسرى أحياء إلا عبر صفقة تفاوض وفق شروط المقاومة

قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إنها أبلغت الوسطاء (لم تسمهم) بموقفها الرافض لفتح أي مفاوضات لتبادل الأسرى مع الجانب الإسرائيلي، من “دون توقف نهائي للعدوان” على الشعب الفلسطيني.

وأضافت الحركة في بيان مساء السبت: “تؤكد حماس موقفها بعدم فتح أي مفاوضات لتبادل الأسرى، ما لم يتوقف العدوان على شعبنا نهائيا”.

وتابعت: أبلغت الحركة موقفها هذا لجميع الوسطاء.

بدوره، قال أسامة حمدان القيادي في حماس إنه “في حال وقف العدوان على غزة تماما فنحن (حماس) مستعدون للدخول في عملية تفاوض حول الأسرى”.

وأضاف في تصريحات للجزيرة مباشر أن ما جرى من مقتل المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة يثبت فشل العملية البرية.

وتابع حمدان: “نتنياهو لن ينتصر في غزة مهما حاول أن يطيل أمد المعركة”.

من جهته، أكد عزت الرشق عضو المكتب السياسي للحركة على نفس الموقف السياسي كاتبا عبر صفحته على منصة “تلغرام”: “رُفِعَتْ الأقلام وجَفَّت الصح.. لا يمكن لنتنياهو وجيشه استعادة جنودهم الأسرى لدى المقاومة أحياء، إلا عبر صفقة تفاوض وفق شروط المقاومة، بعد توقف كامل للعدوان”.

وفي وقت سابق السبت، قالت هيئة البث العبرية (رسمية) إن إسرائيل تدرس تقديم مقترح جديد لإطلاق سراح الرهائن في غزة.

هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تدرس تقديم مقترح جديد لإطلاق سراح الرهائن #الجزيرة_مباشر #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/6Y8YCcphYn — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 16, 2023

ووفق إحصاءات إسرائيلية قتلت كتائب القسام الجناح العسكري لـ”حماس” إلى جانب باقي فصائل المقاومة الفلسطينية خلال هجومها في 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على مستوطنات ونقاط عسكرية في غلاف غزة أكثر من 1200 إسرائيلي وأصابت حوالي 5431 وأسرت نحو 239 بادلت العشرات منهم خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها 7800 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.