زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو لأول مرة إلى انتخابات خلال حرب غزة

يائير لابيد: لا يمكن لنتنياهو أن يستمر في منصب رئيس الوزراء

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأحد، إلى إجراء انتخابات خلال حرب غزة، قائلًا إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يمكن أن يستمر في منصبه.

وهذه أول دعوة من مسؤول إسرائيلي كبير لإجراء انتخابات خلال الحرب، إذ اقتصرت الدعوات السابقة على إجراء انتخابات بعد الحرب.

وقال لابيد في مقابلة مع موقع “واي نت” التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت “لا يمكن لنتنياهو أن يستمر في منصب رئيس الوزراء”، وإنه “يمكن إجراء الانتخابات خلال الحرب”.

وبشأن رأيه عن الأنباء الخاصة باتفاق هدنة جديد محتمل يشمل صفقة تبادل أسرى، أجاب لابيد رئيس الحكومة السابق بأنه “يجب تقديم مقترح جديد على الطاولة، فبمجرد وجود الورقة على الطاولة، سيؤدي ذلك إلى تحرك، حتى لو لم يتم قبولها”.

وأضاف “أوضحت لرئيس الوزراء أن المعارضة ستقدم الدعم، حتى مقابل أثمان مؤلمة في صفقة (بشأن) مختطفين”.

ويُصر نتنياهو على استمرار الحرب بهدف “إنهاء حكم حماس للقطاع والقضاء على قدراتها العسكرية”، وهو ما عَدَّه مراقبون هدفًا صعب المنال، ومحاولة من نتنياهو لإطالة أمد الصراع.

نهاية نتنياهو

وتتصاعد توقعات داخل إسرائيل بأن تحقيقات مرتقبة بعد الحرب بشأن الإخفاق العسكري والاستخباري أمام حركة “حماس” ستكتب نهاية حياة نتنياهو السياسية.

وتواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا متزايدة للتوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى مع “حماس”، مع سلسلة مظاهرات انطلقت منذ مساء 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري في تل أبيب ومدن أخرى. وحسب إعلام عبري، لا يزال في غزة 132 أسيرًا.

وانطلقت المظاهرات بعد إعلان جيش الاحتلال قتله 3 أسرى إسرائيليين “بالخطأ” في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، منتصف الشهر الجاري، بينما كانوا يرفعون الراية البيضاء ويطلبون النجدة بالعبرية.