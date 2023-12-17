سرايا القدس تستهدف قوات وآليات إسرائيلية في غزة

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية اليوم الأحد، استهدافها قوات وآليات إسرائيلية في مناطق عدة جنوبي وشمالي قطاع غزة، مع تحقيق إصابات مؤكدة فيها.

وقالت سرايا القدس، في سلسلة بيانات عبر منصتها في تلغرام “خضنا اشتباكات ضارية بالقذائف المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون مع قوات العدو المتوغلة في محوري شرق وشمال خان يونس وحققنا إصابات مؤكدة في صفوف جنود العدو وآلياته”.

وكشفت سرايا القدس، أن “المجاهدين خاضوا فجر اليوم الأحد اشتباكات ضارية مع قوة صهيونية راجلة قوامها 7 جنود بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للأفراد، أوقعتها بين قتيل وجريح في محور حي الشجاعية”.

وذكرت سرايا القدس في بيانها، أنها قصفت تحشدات عسكرية إسرائيلية في محور بيت لاهيا (شمال القطاع) بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

كما استهدف مقاومو سرايا القدس “تحشدات لجنود العدو شرق حي الزيتون -بمدينة غزة شمال القطاع- بقذائف الهاون من العيار الثقيل وتم تحقيق إصابات مباشرة بهم”.

وأفادت سرايا القدس في بياناتها، باستهداف “4 آليات عسكرية صهيونية بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي في محاور جباليا وتل الزعتر (شمال) والتوام (شمال غرب)”.

وفي 27 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي اقتحاما بريا لقطاع غزة، مدعوما بقصف جوي وبحري ومدفعي، وشهدت المعارك تحولا مع دخول جنوده إلى الميدان إذ تكبد خسائر في الأرواح والعتاد، وسط تضارب في الأرقام بين ما يعلنه وما تفيد به الفصائل الفلسطينية.