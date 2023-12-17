“لأجل غزة”.. مسيرة من لايدن الهولندية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (شاهد)

نظم محتجون رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مسيرة امتدت لمسافة 25 كيلومترًا، انطلاقًا من مدينة لايدن الهولندية وصولًا إلى المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي.

وردد المحتجون في المسيرة التي انطلقت اليوم الأحد هتافات منددة باستهداف جيش الاحتلال للمدنيين في غزة، لا سيما النساء والأطفال، رافعين العلم الفلسطيني ولافتات تُذكّر بالتهجير القسري الذي ارتكبته إسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني إبان نكبة 1948.

واستنكر المحتجون تواصل الغارات الإسرائيلية مرددين “أوقفوا إطلاق النار الآن”، و”فلسطين حرة”، و”توقفوا عن قصف المستشفيات”، و”نريد حلًّا”.

جدير بالذكر أن القانون الدولي يوفر حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيتي جنيف لعام 1977 ولاهاي لعام 1954.

وتحظى المستشفيات بحماية خاصة في اتفاقية جنيف الرابعة، إذ لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية التي تقدم الرعاية للجرحى والمرضى والعجائز والنساء، إذ يوجب القانون احترام هذه المستشفيات وحمايتها.

وتنفي إسرائيل ارتكاب جرائم حرب في عمليتها العسكرية المستمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رغم أن قصفها وعملياتها البرية تسببت حتى اللحظة في استشهاد نحو 19 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 50 ألفًا.