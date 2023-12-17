لحظة تدمير دبابة لقوات الاحتلال بعد استهدافها من كتائب القسام (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو لتدمير “دبابة صهيونية من نوع ميركفاه بقذائف “الياسين 105″ جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة”.

وأعلنت كتائب القسام في بيانات سابقة عن:

تدمير ناقلتي جند صهيونتين شمال مدينة خان يونس بقذائف “الياسين 105” وهبوط مروحية صهيونية لإخلاء القتلى والجرحى منهم.

تفجير عبوة مضادة للأفراد “رعدية ” في قوة صهيونية راجلة مكونة من 10 جنود شمال مدينة خان يونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

قصف كيبوتس “نيريم” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم.

استهداف تجمع لجنود الاحتلال شرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مقتل ضابط وجندي وإصابة 5 آخرين من قواته في معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.