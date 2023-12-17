لحظة طعن عسكري إسرائيلي قرب رام الله (فيديو)

أصيب عسكري في الجيش الإسرائيلي بعد طعنه في محطة وقود قرب قرية رنتيس غرب محافظة رام الله والبيرة.

وقالت خدمة الإسعاف إن المصاب رجل يبلغ من العمر حوالي 49 عامًا، وحالته متوسطة.

وأوضحت أنه “يعاني من إصابة نافذة في جسده، ولكنه واعٍ تمامًا”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته “اعتقلت رامي حمزة بلوط منفذ عملية الطعن التي أصيب فيها جندي احتياط بجروح متوسطة على معبر رنتيس”.

وزعم الجيش أن رامي عضو في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مضيفا أنه تم العثور على وصية كان قد أعدها قبل انطلاقه لتنفيذ العملية.