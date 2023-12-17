“لم أر له مثيلا”.. محقق إسرائيلي التقى يحيى السنوار قبل عقود يكشف حقيقة شخصيته

الضابط الإسرائيلي: السنوار قال لي “أنت تعلم أنه يومًا ما سأكون أنا في الحكم، وستكون أنت الشخص الذي يُحقَّق معه”

كشف ضابط إسرائيلي كان مسؤولًا عن استجواب يحيى السنوار رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تفاصيل التحقيق الذي أجراه معه في غزة، حينما كان معتقلًا في سجون الاحتلال عام 1988.

وفي مقابلة مع صحيفة (هآرتس) العبرية، الجمعة، قال جاي حن الضابط في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) عن السنوار “كان يتحدث دائمًا برأس مرفوع، وبلهجة حازمة متسلّطة، ولا تظهر عليه أي أمارات خوف من المحقق، بل كان يتحدى المحقق طوال الوقت”.

شاهد ماذا دار بين يحيى السـ ـنوار وبين محقق الشـا بـ ـاك الصهيوني أثناء سجن السـ ـنوار وبماذا توعده السـ ـنوار. pic.twitter.com/03yBg5kWDT — Anas Alkhateeb (@alkhateeb99z) December 16, 2023

“يومًا ما.. ستتغير الأدوار بيننا”

وتابع “سأذكر الذي كتبته عنه في التحقيق الأول، فقد حفظته وما زلت أتذكره، إنه شخص غير عادي بالتأكيد، في شخصيته، ودهائه، وارتفاع مستوى ذكائه الشخصي. وهو متدين، ومؤمن، وواثق بصدق أقواله وأفعاله”.

وأضاف الضابط الإسرائيلي أن السنوار قال له في أثناء التحقيق “أنت تعلم أنه يومًا ما سأكون أنا في الحكم، وستكون أنت الشخص الذي يُحقَّق معه، سأقف أمامك بصفتي محققًا رسميًا في الحكومة، وسأستجوبك”.

وتابع الضابط “أرتعد عندما أقول هذا الآن، لأنه عندما تفكر في الأمر، ستجد أنه لم يعد بعيدًا عن الواقع بعد الآن. لو كنت أعيش في مستوطنات غلاف غزة لحظة الهجوم، لربما أجد نفسي في نفق ما، في مواجهة هذا الرجل. أتذكر حقًّا كيف أخبرني بذلك، على سبيل الوعيد بعينيه الحمراوين. وكما قال لي: ستتغير الأدوار بيننا، وسينقلب العالم عليك. انظر إلى مدى ثقته بنفسه”.

A Shin Bet interrogator tasked with questioning Yahya Sinwar in the 1980s talks about his jolting encounter with the man who leads Hamashttps://t.co/pTOOwyGmOR — Haaretz.com (@haaretzcom) December 15, 2023

“لم أرَ له مثيلًا”

واستطرد “على مستوى القسوة والصلابة، لم أرَ له مثيلًا، لم أرَ شخصًا يتصرف ويتحدث بهذه الطريقة الجريئة، لا يخجل ولا يخاف من المحقق، بل يقول لك: أنت المجرم، وسوف تدور عليك دائرة الزمان، وسأتعامل مع اليهود مثلك”.

يُذكر أن السنوار اعتقلته إسرائيل في سجونها عام 1988، وحكمت عليه بالسجن المؤبد 4 مرات، بالإضافة إلى 30 عامًا.