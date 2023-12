“لم أر له مثيلا”.. محقق إسرائيلي التقى يحيى السنوار قبل عقود يكشف حقيقة شخصيته

كشف ضابط إسرائيلي كان مسؤولًا عن استجواب يحيى السنوار رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تفاصيل التحقيق الذي أجراه معه في غزة، حينما كان معتقلًا في سجون الاحتلال عام 1988.

وفي مقابلة مع صحيفة (هآرتس) العبرية، الجمعة، قال جاي حن الضابط في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) عن السنوار “كان يتحدث دائمًا برأس مرفوع، وبلهجة حازمة متسلّطة، ولا تظهر عليه أي أمارات خوف من المحقق، بل كان يتحدى المحقق طوال الوقت”.

وتابع “سأذكر الذي كتبته عنه في التحقيق الأول، فقد حفظته وما زلت أتذكره، إنه شخص غير عادي بالتأكيد، في شخصيته، ودهائه، وارتفاع مستوى ذكائه الشخصي. وهو متدين، ومؤمن، وواثق بصدق أقواله وأفعاله”.

وأضاف الضابط الإسرائيلي أن السنوار قال له في أثناء التحقيق “أنت تعلم أنه يومًا ما سأكون أنا في الحكم، وستكون أنت الشخص الذي يُحقَّق معه، سأقف أمامك بصفتي محققًا رسميًا في الحكومة، وسأستجوبك”.

وتابع الضابط “أرتعد عندما أقول هذا الآن، لأنه عندما تفكر في الأمر، ستجد أنه لم يعد بعيدًا عن الواقع بعد الآن. لو كنت أعيش في مستوطنات غلاف غزة لحظة الهجوم، لربما أجد نفسي في نفق ما، في مواجهة هذا الرجل. أتذكر حقًّا كيف أخبرني بذلك، على سبيل الوعيد بعينيه الحمراوين. وكما قال لي: ستتغير الأدوار بيننا، وسينقلب العالم عليك. انظر إلى مدى ثقته بنفسه”.

A Shin Bet interrogator tasked with questioning Yahya Sinwar in the 1980s talks about his jolting encounter with the man who leads Hamashttps://t.co/pTOOwyGmOR

— Haaretz.com (@haaretzcom) December 15, 2023