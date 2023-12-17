هيئة قناة السويس: 55 سفينة غيّرت مسارها إلى رأس الرجاء الصالح

قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع، إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة، وإن الهيئة تراقب عن كثب التوتر الحالي في البحر الأحمر.

وأضاف ربيع في بيان اليوم الأحد، أن الهيئة تدرس مدى تأثير هذه التوترات على حركة الملاحة في القناة في ظل إعلان بعض الخطوط الملاحية تحويل رحلاتها بشكل مؤقت إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وأكد ربيع أنه منذ 19 من نوفمبر/تشرين الثاني، غيرت 55 سفينة مسارها إلى رأس الرجاء الصالح، بينما عبرت 2128 سفينة القناة في الفترة نفسها.

الفريق أسامة ربيع:" حركة الملاحة بالقناة منتظمة …ونتابع عن كثب تداعيات تأثير التوترات الجارية في البحر الأحمر على حركة الملاحة بالقناة " #Suezcanal#قناة_السويس_شريان_الحياة pic.twitter.com/9P0fK4dxvR — هيئة قناة السويس Suez Canal Authority (@SuezAuthorityEG) December 17, 2023

شركات كبرى تحول مسارها

وأعلنت 3 شركات ملاحية كبرى تحويل مسارها من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح، إذ أعلنت أمس السبت، شركة الشحن الكبرى “CMA CGM”، تعليق رحلاتها كافة عبر مضيق باب المندب، وأمس أيضًا، أعلنت شركة “MSC Mediterranean Shipping Co. SA”، وهي أكبر شركة حاويات في العالم، تحويل مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر.

فيما أعلنت شركة “ميرسك” الدنماركية للنقل البحري، يوم الجمعة الماضية، تعليق مؤقت للرحلات البحرية عبر مضيق باب المندب، بسبب ما وصفته “التهديد المتزايد الذي تشكله جماعة الحوثي المسلحة المتمركزة في اليمن”.

موقع مارينا ترافيك للملاحة البحرية: السفينة "ميرسك تايكونغ" تغير مسارها بعيداً عن مضيق #باب_المندب، عقب إعلان شركتي ميرسك وهاباج لويد إيقاف إبحارهما في #البحر_الأحمر مع تصاعد الهجمات على السفن خلال الأيام الماضية.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/9dl9Mw2RhB — محمد علي حمود الشاهري (ابو الجود) (@h0N269wYZYVcDEK) December 16, 2023

وتوعدت جماعة “الحوثي” مرارا باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، “تضامنا مع فلسطين” (في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

وخلال الأسابيع الماضية، نفذت الجماعة اليمنية هجمات عدة ضد سفن تبحر في البحر الأحمر، بذريعة أنها متوجهة لإسرائيل، كان أبرزها في 19 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما أعلنت الاستيلاء على سفينة الشحن “غالاكسي ليدر”، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني.