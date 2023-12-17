يرتجفان من شدة الخوف.. لقطات مؤثرة لطفلة في غزة تحاول تهدئة شقيقها أثناء إسعافهما (فيديو)

أظهر مقطع فيديو التقطه المدون الفلسطيني صالح الجعفراوي لحظات مؤثرة لطفلين فلسطينيين على سرير بأحد المستشفيات في قطاع غزة.

وظهر الطفلان وهما يرتجفان خوفًا خلال تقديم الأطباء الإسعافات الأولية لهما، ولتهدئ الطفلة من خوف أخيها الأصغر، الذي بدا عليه الرعب بشكل أكبر، قامت بتقبيله.

وقالت الطفلة أسماء التي ربما لا يتجاوز عمرها 6 سنوات “قصفوا الدار وإحنا فيها”.

الطفلان ليسا الوحيدين الذين يلتقطهم أحد المصورين وهم يرتجفون، فالعديد من أطفال غزة ظهروا كذلك على مدار أكثر من شهرين من الحرب، ويعكس ارتجافهم عدم استيعابهم هول الأحداث التي تدور حولهم، والتي من المفترض أن لا يعيشوها من الأساس.

ويواصل جيش الاحتلال قصف غزة في اليوم الـ72 من العدوان على القطاع المحاصَر، وذلك بالتزامن مع معارك عنيفة تخوضها المقاومة لا سيما في محور جباليا، في حين يستمر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الجمعة 18800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، حسب مصادر فلسطينية وأممية.