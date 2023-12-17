6 شهداء إثر قصف بمسيَّرة واقتحام نفذه الاحتلال في طولكرم وجنين

استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح خطرة، فجر اليوم الأحد، في اقتحام وقصف الاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس في طولكرم، في حين استشهد آخر جراء قصف الاحتلال لجنين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن محمود سامر جابر (22 عامًا) وغيث ياسر شحادة (25 عامًا) ووليد عبد الرازق أسعد زهرة (22 عامًا) وأسعد فتحي أسعد زهرة (33 عامًا) وجهاد حاتم عمارنة (23 عاما)، قد استشهدوا نتيجة إصابتهم بقصف طائرة مسيَّرة إسرائيلية في حارة المنشية بمخيم نور شمس، حيث تُرك بعضهم ينزف وعدد من الجرحى بسبب منع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من دخول المخيم.

تغطية صحفية: الطواقم الطبية تواصل نقل الجثامين والإصابات إلى مستشفى ثابت ثابت في طولكرم في ظل الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة على مخيم نور شمس pic.twitter.com/mb71j4aycx — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 17, 2023

وهو ما أكده الهلال الأحمر الفلسطيني، وقال إن قوات الاحتلال تمنع طواقم الإسعاف والطوارئ من الدخول إلى مخيم نور شمس للوصول إلى إصابة خطرة في الرأس رغم التنسيق مع الصليب الأحمر، واعتقلت متطوعًا من سيارة الإسعاف.

وفرضت قوات الاحتلال حصارًا مشددًا على مخيم نور شمس شرق المدينة، ودفعت بجرافاتها وآلياتها العسكرية إلى شارع نابلس ودوار ومدخل ضاحية اكتابا باتجاه المخيم، في الوقت الذي دارت فيه مواجهات عنيفة أُطلقت خلالها أعيرة نارية بكثافة، وجُرف ودُمر العديد من الشوارع، واعتقلت عددًا من الشباب.

"حي على الجهاد".. نداءات من مكبرات الصوت بمساجد طولكرم للدعوة إلى التصدي لاقتحامات الاحتلال pic.twitter.com/tYQAe3GTuI — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 16, 2023

جنين

وفي جنين، استشهد الشاب ليث أبو نمرة، متأثرًا بإصابته بشظايا قذيفة أطلقتها مسيَّرة إسرائيلية على مجموعة من الشبان في الحارة الشرقية من المدينة، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال جنين ومخيمها.

وكانت قوات الاحتلال قد شنت عدوانًا على مدينة جنين ومخيمها في 12 من الشهر الجاري، مما أسفر عن استشهاد 11 مواطنًا وإصابة واعتقال المئات.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 296 شهيداً، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، الذي شنت فيه فصائل المقاومة الفلسطينية عملية (طوفان الأقصى).