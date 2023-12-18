أصابت بايدن بالذهول.. سيارة تصطدم بإحدى عربات موكب الرئيس الأمريكي (شاهد)

على الفور، استنفر رجال الخدمة السرية الذين سارعوا إلى إبعاد بايدن عن المكان

أصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالذهول خلال مغادرته مقر حملته الانتخابية في ديلاور أمس الأحد، عندما اصطدمت سيارة بأخرى في موكبه.

وعلى الفور، استنفر رجال الخدمة السرية وسارعوا إلى إبعاد بايدن عن المكان.

وإثر سماعهم صوت الدوي الذي أحدثه اصطدام سيارة ركاب بسيارة دفع رباعي متوقفة عند تقاطع قريب على بعد نحو 40 مترًا من بايدن، أحاط رجال الأمن بالرئيس وأدخلوه سيارة أخرى كانت تنتظره؛ لتبعده عن المبنى الذي يقع وسط مدينة ويلمنغتون.

وقال مسؤول في البيت الأبيض شهد الحادث لوكالة الأنباء الفرنسية إن “الرئيس والسيدة الأولى بخير”.

وقال المتحدث باسم وكالة الخدمة السرية ستيف كوبيك في بيان “اليوم، قرابة الساعة 8:09 مساءً (01:09 بتوقيت غرينتش)، اصطدمت إحدى السيارات بسيارة تابعة للخدمة السرية كانت تؤمن الحماية للطريق الذي يسلكه موكب الرئيس في ويلمنغتون”.

وأضاف أنه لم تكن هناك حاجة إلى أي إجراءات وقائية و”غادر موكب الرئيس دون وقوع أي حادث”.

علامات الدهشة

وشاهد مراسلون كانوا أمام مقر الحملة الانتخابية، علامات الدهشة ترتسم على وجه الرئيس عند سماعه صوت التصادم.

وهرع حرس الرئيس نحو السيارة التي تسببت في الحادث -وهي سيارة ذات لون فضي تحمل لوحات ترخيص من ولاية ديلاور- وشهروا أسلحتهم في وجه سائقها فرفع يديه استسلامًا.

وأحاط رجال الأمن أيضًا بالمراسلين المتجمهرين وطلب أحد الموظفين منهم إخلاء المكان قائلا “إنهم يقومون بإخلاء المنطقة، عليكم أن تغادروا”.

وكان بايدن وزوجته قد غادرا للتو مقر حملته الانتخابية بعد تناول الطعام مع أعضاء فريقه الانتخابي، وحاصر أفراد الأمن السيارة بعد توقفها وعاد بايدن وزوجته بسلام إلى منزلهما في ويلمنغتون.