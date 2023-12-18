“إسرائيل مُهدد حقيقي لوحدتنا الإسلامية”.. الحوثيون: موقفنا تجاه الحرب على غزة غير خاضع للمساومة (فيديو)

أكد محمد عبد السلام رئيس وفد جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، مساء الأحد، أن موقفهم تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة “غير خاضع للمساومة” وأن عمليات قواتهم المسلحة لن تتوقف “إلا بعد فك الحصار عن غزه وإدخال الغذاء والدواء”.

وقال عبد السلام: “وصلتنا رسائل ترغيب وترهيب لإيقاف عملياتنا في البحر الأحمر ضد الكيان الصهيوني، وأكدنا أن موقف اليمن مع غزة غير خاضع للمساومة”.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الجماعة “هناك تواصل مع الدول الفاعلة والمؤثرة والهدف تحقيق الأهداف المعلنة المتمثلة في فك الحصار عن غزة ووقف العدوان عليها”.

تصريحات رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام بشأن مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة:

الموقف اليمني تجاه فلسطين نابع من مبدأ ديني وقومي وأخلاقي محمد عبدالسلام: اليمن يعتبر "إسرائيل" خطر على الأمة كشعوب ودول وهي مُهدد حقيقي لوحدة الأمة الإسلامية محمد عبدالسلام: العمليات… — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) December 17, 2023

وتابع عبد السلام: “قضية فلسطين لا تقبل المساومة ولا يمكن أن نقبل ما يحصل بحق أبناء غزة – أي أعمال تقوم بها القوات المسلحة اليمنية (تابعة للجماعة) هي مرتبطة بفك الحصار على غزة ووقف العدوان عليها”.

وأشار عبد السلام إلى أن “البحر الأحمر آمن ماعدا السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي أو المتجهة إليه”.

تصريحات رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام بشأن مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة#طوفان_الأقصى #لستم_وحدكم #شاهد_المسيرة pic.twitter.com/8cc5byCrIv — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) December 17, 2023

وأكد أن اليمن يرى أن “إسرائيل” تمثل خطرا على الأمة كشعوب ودول وهي مُهدد حقيقي لوحدة الأمة الإسلامية.

وأشار إلى أن “العمليات اليمنية لها تأثير اقتصادي كبير على العدو الإسرائيلي وهي حجة على دول العالم الإسلامي”.

والسبت، قال عبد السلام إنهم مستمرون في النقاش مع عدد من الأطراف الدولية بشأن عملياتهم بالقرب من البحر الأحمر، والبحر العربي، بوساطة من سلطنة عمان.

في السياق نفسه، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر حوثي مسؤول، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله: “إن هناك نقاشات مستمرة مع سلطنة عُمان بشأن عمليات القوات المسلحة (تابعة للحوثيين) في البحر الأحمر، وعدد من الأطراف الدولية بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول الآسيوية”.

وأكد المصدر أن “الحوثيين رفضوا حتى الآن جميع المقترحات لوقف العمليات في البحر الأحمر، حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة”.

وفي وقت سابق، توعد الحوثيون مرات عديدة باستهداف السفن التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية، إلى جانب استهداف أي سفينة متوجهة إلى إسرائيل.

ومنذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الجمعة 18 ألفا و800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب مصادر فلسطينية.