إصابة إسرائيلية بإطلاق نار استهدف سيارة وسط الضفة

أصيبت إسرائيلية، اليوم الاثنين، بإطلاق نار استهدف سيارة في منطقة “بنيامين” وسط الضفة الغربية المحتلة.

وعقب وقوع الحادث، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال إصابة إسرائيلي، لكنها عادت وصححت قائلة “إصابة إسرائيلية (27 عامًا)”. وقالت الإذاعة إن المصابة في حالة متوسطة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية أغلقت الطرق المحيطة بموقع الحادث وبدأت مطاردة المنفذين، دون مزيد من التفاصيل. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق النار بعد.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بأن مسلحين أطلقوا النار على مركبتين إسرائيليتين وفروا بسيارتهم إلى مدينة رام الله.

وتأتي العملية بالتزامن مع حملة مداهمات واعتقالات واسعة تنفذها قوات الاحتلال في بلدات ومدن ومخيمات فلسطينية بالضفة الغربية، كان أحدثها اقتحام مخيم الفارعة صباح اليوم، قرب مدينة طوباس واستشهاد 4 فلسطينيين برصاص الجيش.

وتتزامن الاقتحامات مع حرب مدمّرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلفت حتى الجمعة 18800 شهيد و51 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.