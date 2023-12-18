إعلام عبري: مصر رفضت نشر قوات مشتركة مع إسرائيل على حدود غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن القاهرة رفضت نشر قوات مشتركة مع إسرائيل على محور فيلادلفيا (صلاح الدين) الحدودي بين قطاع غزة ومصر، وإنها أكدت أن المنطقة خالية من أي أنفاق.

وأضافت هيئة البث “أثار قصف إسرائيلي لمحور فيلادلفيا مؤخرًا، المُتاخم للشريط الحدودي بين مصر وإسرائيل، حفيظة القاهرة، لا سيما أن المحور يخضع لاتفاقية ثنائية تستوجب الحصول على إذن سابق قبل تنفيذ أي أعمال عسكرية”.

وتابعت “تؤكد السلطات المصرية أن إسرائيل قامت بهذه الخطوة دون الرجوع إليها والتنسيق معها، علمًا بأن المسؤولين المصريين كرروا خلال لقاءاتهم مع نظرائهم الإسرائيليين ضرورة إبعاد العمليات العسكرية عن هذه المنطقة بسبب تأثيرها المباشر على الوضع في سيناء”.

وأشارت إلى أن الطلب الإسرائيلي جاء بسبب هواجس من وجود بنى تحتية لحركة حماس في المنطقة شرق رفح امتدادًا لمحور فيلادلفيا.

وذكرت الهيئة (رسمية) أن القاهرة أوضحت أن هذه المنطقة خالية من أي أنفاق.

ووفق المصدر ذاته، فإن هذه القضية كانت حاضرة في اجتماع عقده رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار مع مسؤولين مصريين أخيرًا.

وحتى الآن، لم تعلق إسرائيل أو مصر رسميًّا على التقرير الوارد من هيئة البث.

ومحور (فيلادليفيا) أو محور صلاح الدين، وهو اسم شريط ضيق داخل أراضي قطاع غزة، يمتد من البحر المتوسط شمالًا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبًا بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، التي تبلغ نحو 14 كيلومترًا.

ونصت معاهدة السلام التي وقعتها مصر مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1979 -التي تُعرف إعلاميًّا بمعاهدة “كامب ديفيد”- على منطقة عازلة بطول الحدود أو ما عُرف بمحور فيلادلفيا.

وأمس الأحد، قالت الهيئة إن القوات الإسرائيلية نفذت الأسبوع الماضي هجومًا غير عادي على الصف الأول من المنازل في مدينة رفح (جنوب قطاع غزة).

وأضافت أن الهجوم الذي وقع قرب الحدود المصرية كان يستهدف أفراد حماس الذين يعملون في تشغيل أنفاق التهريب تحت محور فيلادلفيا، وهي أنفاق تربط بين شطري مدينة (رفح) في غزة ومصر، وتُستخدم لنقل أشخاص وأسلحة، على حد قولها.

بينما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد أيضًا، بأن تل أبيب تخطط لبناء جدار تحت الأرض مضاد للأنفاق على محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر.

ووفق الإذاعة “يخططون في إسرائيل لبناء جدار تحت الأرض ضد الأنفاق في محور فيلادلفيا بعد الحرب، وقد توجهوا إلى مصر في هذا الشأن”. ونقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي -لم تسمّه- قوله “المصريون يتفهمون الحاجة الأمنية لذلك، في حين لم تُعقب مصر ولا السلطة وفصائل المقاومة الفلسطينية على ذلك”.