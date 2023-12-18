احتجاز وتعرية الكوادر الطبية.. قوات الاحتلال تقتحم مستشفى العودة في غزة وتعتقل مديره

جاء الاقتحام بعد عدة أيام من حصاره المستشفى وقصفه

أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء أمس الأحد، اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى العودة شمالي قطاع غزة، واحتجاز مديره أحمد مهنا.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة في بيان “قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مستشفى العودة، وذلك بعد عدة أيام من حصاره وقصفه، وقامت باحتجاز وتعرية كوادره الطبية، وعلى رأسهم مدير المستشفى أحمد مهنا”.

وأشار القدرة إلى أن قوات الاحتلال أطلقت سراح الكوادر الطبية بعد 4 ساعات من الاستجواب في ظروف غير إنسانية، وأبقت مدير مستشفى العودة رهن الاعتقال، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وحذر من أن تُقدم قوات الاحتلال على تكرار سيناريو ما حدث في مستشفى كمال عدوان، وطالب المؤسسات الأممية بالتدخل العاجل لحماية المستشفى وكوادره والموجودين فيه.

مدير مستشفى العودة: الاحتلال استهدف مكتبي بشكل مباشر ونحن مستمرون في العمل حتى تضع الحرب أوزارها

#الجزيرة_مباشر #غزة #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/Ma92QOEzfD — مع الحكيم (@m3alhakim) December 11, 2023

وكشفت وزارة الصحة، أمس الأحد، أن القوات الإسرائيلية أطلقت الكلاب على الأطقم الطبية والنازحين بمستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، وأنها نهشت جريحًا فلسطينيًّا قبل استشهاده.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، اعتبر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تدوينة عبر منصة إكس، التقارير التي تتحدث عن حصار جيش الاحتلال مستشفى العودة شمال قطاع غزة، مثيرة للقلق للغاية.

ويصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من استهدافه لمستشفيات قطاع غزة، تزامنا مع حرب مدمّرة يشنّها على القطاع المحاصر، خلّفت حتى 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري 18 ألفا و800 شهيد، و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.