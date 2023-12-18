استشهاد صحفية مع عائلتها بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

يرتفع بذلك إجمالي عدد الصحفيين الشهداء إلى 93 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، استشهاد صحفية جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشهداء من الصحفيين إلى 93 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف المكتب في بيان له ، اليوم الإثنين، أن الصحفية حنين القشطان استشهدت مع عائلتها جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.

مصادر للجزيرة مباشر: استشهاد الصحفية #حنين_القشطان جراء قصف للاحتلال استهدف منزلها غربي مخيم النصيرات وسط قطاع #غزة #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/OcZyIKJlqn — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 17, 2023

وفي بيان سابق، قال المكتب الإعلامي إن الاحتلال يتعمد قتل الصحفيين بهدف تغييب الرواية الفلسطينية ومحاولة طمس الحقيقة، وعرقلة إيصال الأخبار والمعلومات إلى الرأي العام الإقليمي والعالمي.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري 18 ألفا و800 شهيد، و51 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، كما خلفت دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة

وردا على اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، شنت حماس في ذلك اليوم عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في محيط قطاع غزة.