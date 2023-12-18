التايمز: إسرائيل وضعت خططا عسكرية لغزو جنوب لبنان

ذكرت صحيفة (التايمز) البريطانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وضع خططاً عسكرية لغزو جنوب لبنان، وذلك على الرغم مما تنطوي عليه هذه الخطوة من خطر تصعيد الأمور إلى حرب شاملة في جبهة أخرى، وسط دعوات أصدرها الحلفاء الغربيون لإسرائيل بـ”ضبط النفس”.

وقال جيش الاحتلال، بحسب الصحيفة، إنه يريد أن يدفع بقوات حزب الله في جنوب لبنان إلى شمال نهر الليطاني، وهو خط ذو أهمية رمزية لكلا الجانبين، حيث يقول السياسيون والخبراء العسكريون في إسرائيل إنهم لا يستطيعون القبول بـ”وقف متساهل” لإطلاق النار مع حزب الله، في نهاية الحرب الحالية في غزة، إذ فرَّ نحو 86 ألف إسرائيلي من المنطقة الحدودية المتاخمة لحدود لبنان منذ بداية الاشتباكات، فيما استبعد ضابط كبير في جيش الاحتلال، أن يعود كثير من هؤلاء إلى مساكنهم حتى إذا توقف إطلاق النار.

وأوضحت الصحيفة أن الضغوط تتزايد على الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ إجراءات من قبل سكان المنطقة الذين يتطلعون للعودة إلى منازلهم، إذ تعد المنطقة الحدودية موطنًا لـ70% من إنتاج البيض في إسرائيل.

ونقلت (التايمز) عن جوناثان كونريكوس، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن “ما حدث في غزة لا يقارن بما يمكن أن يفعله حزب الله في الشمال”، مضيفاً أن القرار بشأن إطلاق عملية برية عبر الحدود يعود لنتنياهو وحكومته، مشددا أنه لا يمكن العودة إلى ما كان الوضع عليه قبل أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأشارت تقارير إلى أن حزب الله يخشى إغضاب اللبنانيين إذا انحدرت الأمور إلى صراع محتدم مع إسرائيل، لا سيما أن جيش الاحتلال هدد مراراً بتدمير البلاد إذا اشتعلت الحرب. ومع ذلك، يرى الإسرائيليون أن حزب الله يغذي الآمال في شن هجمات محدودة على شمال إسرائيل، ويعتقد جيش الاحتلال أن إجلاء السكان المدنيين عن المنطقة الحدودية يعدُّ تسليماً بنوع من الانتصار لحزب الله.