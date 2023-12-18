الحوثيون يعلنون استهداف سفينتين لارتباطهما بإسرائيل

أعلنت قوات الحوثيين في اليمن، اليوم الاثنين، أنها هاجمت سفينتين “لهما ارتباط بالكيان الصهيوني” بطائرتين.

وقال العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين في بيان عبر منصة “إكس” إن القوات البحرية التابعة للحوثيين نفذت “عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني، الأولى سفينة “سوان اتلانتك” محملة بالنفط والأخرى سفينة “إم إس سي كلارا” تحمل حاويات. وقد تم استهدافهما بطائرتين بحريتين”.

وأوضح البيان أن استهداف السفينتين جاء بعد رفض طاقميهما الاستجابة للنداءات التي وجهتها القوات البحرية.

وأكد البيان استمرار “منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء”.

وجدد بيان جماعة الحوثيين طمأنة “لكافة السفن المتجهة إلى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحاً”، مؤكدة على أنها “لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في بياناتها السابقة”.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: { فَقَـٰتِلُوۤا۟ أَئمَّةَ ٱلۡكُفۡرِ إِنَّهُمۡ لَاۤ أَیۡمَـٰنَ لَهُمۡ لَعَلَّهُمۡ یَنتَهُونَ } صدق الله العظيم انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة… — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 18, 2023

وقالت شركة “إنفينتور كيميكال تانكرز” المالكة للسفينة النروجية “إم/في سوان أتلانتيك”، إنها أصيبت “بجسم غير محدد” في البحر الأحمر، مشيرة إلى أنها أصيبت بأضرار “محدودة”.

وأضافت الشركة في بيان: “لحسن الحظ لم يصب أفراد الطاقم الهندي بأذى”.

وذكرت أن الناقلة انطلقت من فرنسا باتجاه جزيرة ريونيون، ولا تربطها أي علاقة بإسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة البحرية إن تقارير وردت بشأن ما يحتمل أنه انفجار قرب سفينة في محيط مضيق باب المندب.

وهددت جماعة الحوثي مرارا باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، تضامنا مع قطاع غزة الذي يعاني قصفا وتدميرا متواصلا، ودعوتها الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

وقال الجيش الأمريكي إن مدمرة أمريكية أسقطت، السبت الماضي، 14 مُسيَّرة في البحر الأحمر انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وقالت حكومة المملكة المتحدة إن إحدى مدمراتها أسقطت أيضًا مُسيَّرة يشتبه بأنها هجومية في المنطقة.

وأعلنت شركات كبرى للشحن حول العالم تعليق رحلاتها البحرية في البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

واليوم الاثنين، قالت مجموعة فرونت لاين لناقلات النفط ومقرها النرويج إن سفنها ستتجنب المرور عبر البحر الأحمر وخليج عدن في الفترة المقبلة.

كما أعلنت شركة “يانغ مينغ” التايوانية للشحن البحري، اليوم الاثنين، إنها ستحول مسار سفنها المبحرة عبر البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح خلال الأسبوعين المقبلين أو “الانتظار في مكان آمن”.