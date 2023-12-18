بسبب هجمات الحوثي.. بريتيش بتروليوم تعلق عبور سفنها في البحر الأحمر وأسعار النفط ترتفع

أعلنت شركة النفط البريطانية العملاقة “بريتيش بتروليوم” (بي بي) تعليق عبور جميع سفنها في البحر الأحمر، في أعقاب قرارات مماثلة صدرت عن عدد من كبرى شركات النقل البحري في العالم، الجمعة والسبت، إثر الهجمات التي ينفذها الحوثيون اليمنيون على السفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب وترتبط بإسرائيل، وذلك تضامنًا مع غزة المحاصرة في ظل الحرب الإسرائيلية الجارية على القطاع.

وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين “نظرًا لتدهور الوضع الأمني للنقل البحري في البحر الأحمر، قررت شركة بريتيش بتروليوم تعليق جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر مؤقتًا”.

وأضافت المجموعة أن “أمان وسلامة زملائنا الذين يعملون باسمنا هما أولوية بي بي”، مشيرة إلى أنها ستراجع هذا القرار بصورة متواصلة “على ضوء الظروف بموازاة تطورها في المنطقة”.

كما أعلنت شركة الشحن البحري التايوانية “يانغ مينغ” أنها ستحوّل مسار سفنها المبحرة عبر البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح خلال الأسبوعين المقبلين مع تصاعد الهجمات على السفن.

وأضافت في إشعار للعملاء “بالنسبة لسفننا التي تبحر حاليًّا أو من المحتمل أن تبحر عبر منطقة بحرية شديدة الخطورة في الأسبوعين المقبلين، فقد تقرر تحويلها فورًا إلى رأس الرجاء الصالح أو الانتظار في مكان آمن”.

وقالت “سنواصل مراقبة الوضع عن كثب في المنطقة عالية المخاطر، وسنُجري تعديلات فورية للتكيف فيما يتعلق بسفننا ومساراتنا استجابة للتغيرات في الوضع، مما يضمن سلامة النقل”.

الهجوم على سفينة نرويجية

وفي وقت سابق اليوم، أكد الحوثيون أنهم استهدفوا بمسيَّرتين سفينتين “لهما ارتباط بالكيان الصهيوني” في البحر الأحمر، إحداهما هي “سوان أتلانتيك” المملوكة لشركة نرويجية.

وجاء في بيان صادر عن “القوات المسلحة اليمنية” التابعة للحوثيين أنها “نفذت عملية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني، الأولى سفينة ‘سوان أتلانتيك’ محملة بالنفط، والأخرى سفينة ‘إم إس سي كلارا’ تحمل حاويات، وقد تم استهدافهما بطائرتين بحريتين”.

وقال البيان إن “عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية”.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: { فَقَـٰتِلُوۤا۟ أَئمَّةَ ٱلۡكُفۡرِ إِنَّهُمۡ لَاۤ أَیۡمَـٰنَ لَهُمۡ لَعَلَّهُمۡ یَنتَهُونَ } صدق الله العظيم انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة… — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 18, 2023

بدوره، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن على إيران الكف عن دعم ما سمّاها “هجمات المتمردين الحوثيين” على سفن تجارية مؤخرًا في البحر الأحمر.

وقال أوستن في تل أبيب بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “دعم إيران لهجمات الحوثيين على السفن التجارية يجب أن يتوقف”.

وفي الأيام الأخيرة، أعلنت شركات (ميرسك) الدنماركية و(هاباغ لويد) الألمانية و(سي إم إيه سي جي إم) الفرنسية و(إم إس سي) الإيطالية السويسرية تعليق عبور سفنها البحر الأحمر “حتى إشعار آخر” أو حتى يصبح الممر البحري “آمنًا”.

Maersk is deeply concerned about the incident involving the MAERSK GIBRALTAR while the vessel was traveling from Salalah, Oman to Jeddah, Saudi Arabia. The crew & vessel are reported safe. We are currently working to ascertain the full details of the incident. Vessel was not hit — Maersk (@Maersk) December 15, 2023

ارتفاع أسعار النفط

وصعدت أسعار النفط الخام العالمية في التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، وسط توترات في البحر الأحمر، وتعليق عمل شركات شحن بحرية، مع نهاية الأسبوع الماضي.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، تسليم فبراير/شباط، بنسبة 0.88% أو 73 سنتًا إلى 77.6 دولارًا للبرميل.

كما زادت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم يناير/كانون الثاني، بنسبة 0.65% أو51 سنتًا إلى 72.34 دولارًا للبرميل.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثف الحوثيون هجماتهم قرب مضيق باب المندب، الممر الإستراتيجي للنقل البحري إذ يفصل شبه الجزيرة العربية عن إفريقيا وتمر عبره 40% من التجارة الدولية.

وأكد الحوثيون أنه لن يتم استهداف السفن قبالة اليمن إذا استجابت لتوجيهاتهم، لكن السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية “ستُمنع من الإبحار في البحر العربي والبحر الأحمر حتى دخول الغذاء والدواء التي يحتاج إليها إخواننا في غزة”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف سفينتي الحاويات( MSC Alanya إم إس سي ألانيا "و" MSC PALATIUM III إم إس سي بالاتيوم3) المتجهتين إلى الكيان الإسرائيلي، لرفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية. pic.twitter.com/KUiOCJjgoQ — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 15, 2023

وأسقطت سفن حربية أمريكية وفرنسية وبريطانية كانت تقوم بدوريات في المنطقة صواريخ ومسيَّرات عدة.

ومن أجل تجنب البحر الأحمر، تبحر سفن حول إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، وهو ما يزيد مدة رحلاتها أسبوعين، ويؤدي إلى ارتفاع التكاليف وكذلك التأمين، وفق ما قالت الباحثة نوام رايدن من معهد واشنطن في 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري.