بسبب هجمات الحوثي.. بريتيش بتروليوم تعلق عبور سفنها في البحر الأحمر وأسعار النفط ترتفع

أعلنت شركة النفط البريطانية العملاقة “بريتيش بتروليوم” (بي بي) تعليق عبور جميع سفنها في البحر الأحمر، في أعقاب قرارات مماثلة صدرت عن عدد من كبرى شركات النقل البحري في العالم، الجمعة والسبت، إثر الهجمات التي ينفذها الحوثيون اليمنيون على السفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب وترتبط بإسرائيل، وذلك تضامنًا مع غزة المحاصرة في ظل الحرب الإسرائيلية الجارية على القطاع.

وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين “نظرًا لتدهور الوضع الأمني للنقل البحري في البحر الأحمر، قررت شركة بريتيش بتروليوم تعليق جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر مؤقتًا”.

وأضافت المجموعة أن “أمان وسلامة زملائنا الذين يعملون باسمنا هما أولوية بي بي”، مشيرة إلى أنها ستراجع هذا القرار بصورة متواصلة “على ضوء الظروف بموازاة تطورها في المنطقة”.

كما أعلنت شركة الشحن البحري التايوانية “يانغ مينغ” أنها ستحوّل مسار سفنها المبحرة عبر البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح خلال الأسبوعين المقبلين مع تصاعد الهجمات على السفن.

وأضافت في إشعار للعملاء “بالنسبة لسفننا التي تبحر حاليًّا أو من المحتمل أن تبحر عبر منطقة بحرية شديدة الخطورة في الأسبوعين المقبلين، فقد تقرر تحويلها فورًا إلى رأس الرجاء الصالح أو الانتظار في مكان آمن”.

وقالت “سنواصل مراقبة الوضع عن كثب في المنطقة عالية المخاطر، وسنُجري تعديلات فورية للتكيف فيما يتعلق بسفننا ومساراتنا استجابة للتغيرات في الوضع، مما يضمن سلامة النقل”.

وفي وقت سابق اليوم، أكد الحوثيون أنهم استهدفوا بمسيَّرتين سفينتين “لهما ارتباط بالكيان الصهيوني” في البحر الأحمر، إحداهما هي “سوان أتلانتيك” المملوكة لشركة نرويجية.

وجاء في بيان صادر عن “القوات المسلحة اليمنية” التابعة للحوثيين أنها “نفذت عملية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني، الأولى سفينة ‘سوان أتلانتيك’ محملة بالنفط، والأخرى سفينة ‘إم إس سي كلارا’ تحمل حاويات، وقد تم استهدافهما بطائرتين بحريتين”.

وقال البيان إن “عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية”.

بدوره، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن على إيران الكف عن دعم ما سمّاها “هجمات المتمردين الحوثيين” على سفن تجارية مؤخرًا في البحر الأحمر.

وقال أوستن في تل أبيب بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “دعم إيران لهجمات الحوثيين على السفن التجارية يجب أن يتوقف”.

وفي الأيام الأخيرة، أعلنت شركات (ميرسك) الدنماركية و(هاباغ لويد) الألمانية و(سي إم إيه سي جي إم) الفرنسية و(إم إس سي) الإيطالية السويسرية تعليق عبور سفنها البحر الأحمر “حتى إشعار آخر” أو حتى يصبح الممر البحري “آمنًا”.

Maersk is deeply concerned about the incident involving the MAERSK GIBRALTAR while the vessel was traveling from Salalah, Oman to Jeddah, Saudi Arabia. The crew & vessel are reported safe. We are currently working to ascertain the full details of the incident. Vessel was not hit

— Maersk (@Maersk) December 15, 2023