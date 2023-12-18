بينهم ضابطان في لواء الكوماندوز.. جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 عسكريين بمعارك غزة

بذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 458 جنديا وضابطا

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مقتل 4 ضباط برتبة رائد وإصابة جندي في معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن اثنين من الضباط تابعين للواء الكوماندوز وواحد من لواء المغوار وآخر في فيلق الهندسة القتالية.

ووفق هيئة البث فالقتلى الأربعة هم، الرائد أوريا باير (20 عامًا) متأثرًا بجراحه بعد إصابته بجراح بليغة يوم الخميس الماضي في معركة جنوب قطاع غزة، والرائد لياف الوش (21 عامًا)، والرائد احتياط إيتان نيه (26 عامًا)، والرائد احتياط تال فيليفا (23 عامًا).

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 458 جنديا وضابطا، بحسب الهيئة الإسرائيلية.

سمح بالنشر فجر اليوم ان أربعة من مقاتلي جيش الدفاع قد سقطوا خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة وقد تم ابلاغ ذويهم والكشف عن أسمائهمhttps://t.co/BBMpDsaxue pic.twitter.com/DyvopngL2g — مكان الأخبار (@News_Makan) December 18, 2023

وكان الجيش أعلن أمس، عن مقتل ضابط وجنديين وإصابة 5 آخرين في المعارك الدائرة بشمال وجنوب القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري 18800 شهيد، و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.