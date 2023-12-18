بينهم طفلان.. 4 شهداء برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم الفارعة في الضفة (فيديو)

الشهيد الأول أصيب برصاص في الصدر، بينما أصيب الشهداء الثلاثة الآخرين برصاصة في الرأس

استشهد 4 مواطنين، بينهم طفلان، اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس شمالي الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد الطفل راشد حبيب العايدي (17 عامًا)، متأثرا بإصابته الخطرة برصاص الاحتلال في الصدر.

وأضافت، أن 3 شهداء وصلوا قبل قليل إلى المستشفى، متأثرين بإصابتهم الخطرة برصاص الاحتلال في الرأس، وهم: الطفل محمد سمير محمد ملحم (17 عاما)، وحكمت سمير محمد ملحم (24 عاما)، ويزن الخطيب (20 عاما).

وأوضحت وزارة الصحة في بيان أن الشهيد الأول أصيب برصاص في الصدر، بينما أصيب الشهداء الثلاثة الآخرون برصاصة في الرأس.

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان منفصل، إن طواقمها تعاملت مع 6 إصابات في مخيم الفارعة جميعها بحالة خطرة، وتم نقلها للعلاج في المستشفيات.

وبحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 301 فلسطيني، بعد الإعلان عن استشهاد 4 اليوم في الفارعة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت المخيم بتعزيزات عسكرية صباح اليوم الإثنين من جهة حاجز الحمرا العسكري، ما أدى الى اندلاع مواجهات.

وقال شهود عيان إن الجيش نصب قناصة في عدة مواقع في المخيم، وفرض حصارا عليه.

اشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم الفارعة قرب مدينة طوباس بالضفة الغربية pic.twitter.com/xJQRXCdMKj — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 18, 2023

وتأتي هذه الاقتحامات والإعدامات التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيمات وبلدات فلسطينية، بموازاة حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقد أنشئ مخيم الفارعة وهو مخيم للاجئين الفلسطينين بعد نكبة عام 1948 وسط شمال الضفة الغربية ويتبع لمحافظة طوباس ويقع إلى الجنوب من مدينة طوباس.

وبحسب تقديرات “الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني” بلغ عدد سكان المخيم في منتصف العام 2023 نحو 6350 لاجئ.