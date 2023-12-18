تأثيرات غير متوقعة.. خبير ملاحة يوضح آثار استهداف الحوثيين للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر (فيديو)

سالفاتور ميركوجليانو: تخوّف السفن من الإبحار في البحر الأحمر “سيكون له ارتداد على كل سلاسل التوريد عبر العالم

علق سالفاتور ميركوجليانو، خبير الملاحة والأستاذ بجامعة كامبل، على الصور التي تُظهر ميناء إيلات الإسرائيلي وهو فارغ تمامًا من سفن الشحن.

وقال خبير الملاحة، للجزيرة مباشر، إن هذا يعني أن شركات الشحن الكبرى “لا تود أن تدخل نفسها في هذا الصراع، وتود أن تتأكد أن سفنها مستمرة في العمل”.

وأضاف أن توقّف الميناء عن العمل له آثار سلبية على المدى الطويل، وأوضح “لن تصل إليها الشحنات التي كانت تصل في الماضي، كما أن له تأثيرا سلبيا على الضرائب في الميناء، إضافة إلى خلل في كل سلاسل التوريد”.

وأكد ميركوجليانو، أن إعلان الحوثيين استهدافهم للسفن التي تتاجر عبر إسرائيل، أثّر في حركة الشحن والتجارة العالمية وليس في إسرائيل فقط.

وقال إن تخوّف السفن من الإبحار في البحر الأحمر “سيكون له ارتداد على كل سلاسل التوريد عبر العالم، كل الشحنات القادمة من آسيا إلى أوروبا ستتأثر بالسلب”، مضيفًا “ما أعلنه الحوثيون عطّل حركة الملاحة وأدخل العالم كله في هذا الصراع”، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

شركات كبرى تحول مسارها

وأعلنت 3 شركات ملاحية كبرى تحويل مسارها من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح، إذ أعلنت أمس السبت شركة الشحن الكبرى سي أم أيه (CMA CGM) تعليق رحلاتها كافة عبر مضيق باب المندب، وأمس أيضًا، أعلنت شركة “MSC Mediterranean Shipping Co. SA”، وهي أكبر شركة حاويات في العالم، تحويل مسار سفنها بعيدا عن البحر الأحمر.

كما أعلنت شركة “ميرسك” الدنماركية للنقل البحري، يوم الجمعة الماضية، تعليقا مؤقتا للرحلات البحرية عبر مضيق باب المندب، بسبب ما وصفته بـ”التهديد المتزايد الذي تشكله جماعة الحوثي المسلحة المتمركزة في اليمن”.

موقع مارينا ترافيك للملاحة البحرية: السفينة "ميرسك تايكونغ" تغير مسارها بعيداً عن مضيق #باب_المندب، عقب إعلان شركتي ميرسك وهاباج لويد إيقاف إبحارهما في #البحر_الأحمر مع تصاعد الهجمات على السفن خلال الأيام الماضية.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/9dl9Mw2RhB — محمد علي حمود الشاهري (ابو الجود) (@h0N269wYZYVcDEK) December 16, 2023

وتوعدت جماعة الحوثي مرارا باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، “تضامنًا مع فلسطين”، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

وخلال الأسابيع الماضية، نفذت الجماعة اليمنية هجمات عدة ضد سفن تبحر في البحر الأحمر، بذريعة أنها متوجهة إلى إسرائيل، كان أبرزها في 19 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما أعلنت الاستيلاء في البحر الأحمر على سفينة الشحن “غالاكسي ليدر”، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، واقتيادها إلى الساحل اليمني.