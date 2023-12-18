تقارير بشأن انفجار محتمل قرب سفينة في محيط مضيق باب المندب

تأتي هذه التقارير في ظل تهديدات جماعة الحوثي اليمنية مرارا باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، تضامنا مع قطاع غزة

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة البحرية اليوم الاثنين إن تقارير وردت بشأن ما يحتمل أنه انفجار قرب سفينة في محيط مضيق باب المندب.

وقالت الهيئة في مذكرة إرشادية إنها تلقت تقارير عن انفجار محتمل وقع في المياه على بعد 30 ميلا بحريا إلى الجنوب من ميناء المخا اليمني على بعد ميلين بحريين من إحدى السفن.

وذكرت أمبري أيضا أنها تلقت معلومات عما يحتمل أنه انفجار في المياه قرب سفينة على بعد 30 ميلا بحريا جنوبي المخا.

تأتي هذه التقارير في ظل تهديدات جماعة الحوثي اليمنية مرارا باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لقصف وتدمير متواصل، ودعوتها الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى( { أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَـٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُوا۟ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِیرٌ } صدق الله العظيم بعدَ نجاحِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى في فرضِ قرارِها منعَ… pic.twitter.com/ZIyXR5PH8m — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 9, 2023

وهاجم الحوثيون عدة سفن تبحر في البحر الأحمر، متوجهة إلى إسرائيل، كان أبرزها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما أعلنت الاستيلاء على سفينة الشحن غالاكسي ليدر، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، واقتادتها إلى الساحل اليمني.

عمالقة الشحن يغادرون البحر الأحمر

وفي غضون 24 ساعة، أعلنت 3 أكبر شركات لشحن الحاويات في العالم، عن تعليق رحلاتهم البحرية في البحر الأحمر حتى إشعار آخر، بعد استهداف الحوثيين السفن العابرة لمضيق باب المندب وترتبط بإسرائيل.

وتمثلت أبرز هذه الشركات في 3 منها تصنف أنها أكبر شركات شحن الحاويات عالميا، وهي: شركة MSC، و⁠شركة إيه.بي مولر-ميرسك، إلى جانب ⁠شركة CMA-CGM.

وتتصاعد حدة المخاوف العالمية، من احتمالية إعلان شركة أخرى تعليق حركة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب، ما يعني تذبذبا في سلاسل الإمدادات العالمية بين الشرق والغرب، وبالتالي عودة التضخم مجدداً.

وتشكل الشركات الثلاث، أكثر من 40% من سوق شحن الحاويات بحراً حول العالم، بحسب بيانات STATISTA، ولديها مئات السفن التجارية العاملة.