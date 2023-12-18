تل أبيب.. اعتصام أهالي الأسرى الإسرائيليين أمام وزارة الدفاع للمطالبة بصفقة تبادل جديدة (فيديو)

واصل مئات المتظاهرين وعائلات الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة، اعتصامهم أمام مدخل وزارة الدفاع بمنطقة الكرياه في تل أبيب، مطالبين بخطة فورية للإفراج عن المحتجزين.

ووفق صحيفة (يديعوت أحرنوت) العبرية، قام المتظاهرون وعائلات الأسرى لدى المقاومة، بنصب خيام أمام مدخل وزارة الدفاع بتل أبيب، وعلقوا أسماء وصور المحتجزين على جدار مجاور.

ويطالب أهالي المحتجزين بعقد صفقة عاجلة وإعادة ذويهم على قيد الحياة.

واتهم تجمع عائلات المحتجزين حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعدم الاهتمام بمصير أبنائهم في ظل العملية العسكرية.

وفي مؤتمر صحفي، أمس، هدد داني إلجيرت شقيق إيتسيك الذي لا يزال محتجزا في غزة، بأن عائلات الأسرى ستقوم بملاحقة الحكومة الإسرائيلية (قضائيا) “في حال لم يستجب لمطالبنا”.

وأضاف “إذا لم يطرأ أي تغيير سيتم نقل اعتصامنا إلى أمام وزارة الدفاع بمنطقة كرياه في تل أبيب، سنقف وننتظرهم، سيحاولون التهرب حتى لا ينظروا إلى أعيننا، لكننا سننتظرهم حتى نحصل على صفقة تبادر بها إسرائيل”.

ويزداد حراك أهالي الأسرى، بعد مقتل 3 من المحتجزين “بالخطأ” على يد قوات إسرائيلية بمنطقة الشجاعية في غزة، يوم الجمعة، علاوة على إعلان جيش الاحتلال، السبت، مقتل إحدى المحتجزات الإسرائيليات في القطاع الفلسطيني.

وكانت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسرايا القدس- الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، أعلنتا سابقا مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديهما جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.