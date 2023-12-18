خبير عسكري: قدرات المقاومة في غزة تتحدى توقعات إسرائيل وإعلان العثور على نفق “دليل إحباط لا إنجاز” (فيديو)

العميد أحمد رحال: المقاومة تملك من “القوة والجرأة أن يهاجم مقاتلوها من النقطة صفر، وأن يضع العبوة الناسفة على سطح الدبابة بيده

يرى الخبير العسكري العميد أحمد رحال، أنه بالرغم من مرور أكثر من 70 يومًا على العدوان الإسرائيلي على غزة، فإن الاحتلال فشل في تحقيق أي من أهدافه، كما فشل أيضًا في تقدير قدرات المقاومة.

وقال رحال، للجزيرة مباشر، إن الفشل الإسرائيلي لا يتعلق فقط بالأهداف السياسية والعسكرية التي أعلن عنها وزير الدفاع ورئيس الوزراء، بل إن “الرهان على قدرات الأذرع العسكرية لحركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي أيضًا كانت فاشلة”.

“قوة وجرأة”

وأضاف “كل التقديرات تحدثت بأن حجم المخزون الصاروخي والقدرات القتالية لفصائل المقاومة في غزة لن تصمد أكثر من 4 أسابيع، نحن الآن في الشهر الثالث من المعركة ولا تزال المقاومة قادرة على إدارة المعركة وتوزيع النيران والاستمرار في الرشقات الصاروخية”.

أما في عمليات المواجهة الميدانية، فقال رحال إن إسرائيل تدرك أن المقاومة تملك من “القوة والجرأة أن يهاجم مقاتلوها من النقطة صفر، وأن يضع (أحدهم) العبوة الناسفة على سطح الدبابة بيده”.

خبير عسكري يكشف عن 3 نقاط بشأن قدرة المقاومة على إطلاق الصواريخ من #غـزة#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/huhT65mxlX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 17, 2023

دليل إحباط لا إنجاز

وعلّق الخبير العسكري، على إعلان جيش الاحتلال العثور على نفق طوله 4 كيلومترات وعمقه 50 مترًا، وقال إنه دليل إحباط، لأن إسرائيل بعد أكثر من 70 يومًا من الحرب تبحث عن إنجاز تحاول القيادة السياسية والعسكرية تقديمه للشارع الإسرائيلي الذي بدأ صبره ينفد”.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن مساء أمس الأحد أنه اكتشف “أكبر نفق” في شمال قطاع غزة، وذكر أنه يضم مسارًا بعمق 4 كيلومترات تحت الأرض، وأقصى عمق له حوالي 50 مترًا.