سحب دبابات معطوبة وإسعاف مصابين.. صور جديدة للمعارك بين القسام وجيش الاحتلال في غزة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو نشرته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي عددًا من دباباته بعد استهدافها من مقاتلي القسام في مدينة غزة.

كما تظهر في المقطع عمليات إسعاف ميدانية لضباط وجنود بعد إصابتهم خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية.

وفي أحد الاشتباكات، استهدف مقاتلو القسام 10 جنود من قوات الاحتلال كانوا يحتمون خلف دبابة.

وظهرت في مقطع الفيديو أيضًا عمليات عدة لاستهداف دبابات الاحتلال وانفجارها.

وفي عملية أخرى، يتم استهداف جندي من قوات الاحتلال كان مختبئًا في إحدى البنايات وينظر بحذر من خلف الستائر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل 5 عسكريين وإصابة آخر بجروح خطرة في معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 459 عسكريًّا.