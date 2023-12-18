سرايا القدس تعرض مشاهد قصف تحشدات جيش الاحتلال في خان يونس بقذائف الهاون (فيديو)

أعلنت سرايا القدس أيضًا سيطرتها على طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع درون “EVO Max 4T” تابعة لسلاح المشاة

نشرت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- مقطعا مصورا لقصف مواقع الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس في بيان عبر حسابها على تليغرام “مشاهد من حمم الهاون التي دك بها أبطال المدافع في سرايا القدس التحشدات العسكرية في محاور التقدم بمدينة خان يونس”.

وفي بيان آخر قالت “قصفنا التحشدات العسكرية للعدو في (ناحل عوز) برشقة صاروخية وقذائف الهاون”.

وفي بيان ثالث قالت سرايا القدس “سيطرنا على طائرة صهيونية استطلاعية من نوع درون “EVO Max 4T” تابعة لسلاح المشاة شرق خان يونس”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري 18 ألفا و800 شهيد، و51 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، كما خلفت دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة