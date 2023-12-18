شاهد: القسام تقصف مستوطنات إسرائيلية بمنظومة صواريخ “رجوم”

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأحد، قصف مستوطنة نير إسحاق بمنظومة الصواريخ “رجوم” القصيرة المدى من عيار 114 ملم.

كما نشرت “القسام” مقطع فيديو عبر حسابها على منصة “تلغرام” لما قالت إنه رشقات صاروخية تجاه الأراضي المحتلة في سياق معركة طوفان الأقصى.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت “كتائب القسام” استهداف ناقلتي جند وقوة راجلة من 10 جنود إسرائيليين شمال مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، أوقعتهم بين قتيل وجريح.

وقالت القسام، في تدوينات عبر منصة تلغرام، إن مقاتليها تمكنوا من تدمير ناقلتي جند إسرائيليتين شمال مدينة خان يونس بقذائف الياسين 105، وهبوط مروحية لإخلاء القتلى والجرحى منهم.

وأضافت أن مقاتليها تمكنوا أيضا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 10 جنود شمال مدينة خان يونس، أوقعوهم بين قتيل وجريح.

وذكرت أنها دمرت دبابة من نوع ميركافا بقذائف الياسين 105، جنوب شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

واستهدفت القسام، وفق بياناتها تجمعا لجنود الاحتلال شرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وقالت إنها قصفت كيبوتس نيريم، بمنظومة الصواريخ رجوم القصيرة المدى من عيار 114 ملم.