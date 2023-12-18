صالح الجعفراوي للجزيرة مباشر: هذا ما هددني به الاحتلال إذا لم أتوقف عن تغطية حرب غزة (شاهد)

الناشط الفلسطيني: قالوا لوالدي “يا إما بتقول لابنك يتوقف عن اللي بيعمله، يا إما هنمسحك أنت والحارة اللي موجود فيها”

كشف الناشط والمؤثر الفلسطيني صالح الجعفراوي عن تلقيه تهديدات بالقتل من قبل الاحتلال الإسرائيلي إذا لم يتوقف عن نشر مقاطع الفيديو التي يبثها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ويرصد فيها آثار القصف الإسرائيلي المتعمد للمدنيين في قطاع غزة.

وقال الجعفراوي في مقابلة مع الجزيرة مباشر صباح اليوم الاثنين “من بداية الحرب تلقيت العديد من الاتصالات من مستوطنين إسرائيليين وحتى من ضباط في جيش الاحتلال، بتهددني بشكل مباشر إنه أتوقف عن النشر، وإذا ما توقفت هيتم قتلك أنت وأهلك، وحتى وسائل الإعلام العبري كلها بتحرض عليّ”.

وأضاف “خليني أحكي لكم شيء ما حكيته قبل هيك، وهو أنه في وقت الهدنة تم الاتصال على أهلي بشكل مباشر وتم تهديدهم بالقتل، وقالوا لوالدي: يا إما بتقول لابنك يتوقف عن اللي بيعمله، يا إما هنمسحك أنت والحارة اللي موجود فيها”.

وتابع “فعليًّا أنا ما بأقدر أتوقف عن النشر، لأني صرت حاليًّا من الأصوات المهمة جدًّا في نقل القضية الفلسطينية ونقل اللي بيصير عندنا في قطاع غزة”.

"الاحتلال يهدده بالقتل".. لأول مرة يكشف صالح الجعفراوي عن واقعة تهديده من الاحتلال الإسرائيلي@salehaljafarawi #غزة_لحظة_بلحطة

شاهد اللقاء كاملا:https://t.co/SnEvHewLBv pic.twitter.com/CSFdv3NcRD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 18, 2023

يشار إلى أن صالح الجعفراوي صحفي ومصور غزّي يوثّق بعدسته القصف الإسرائيلي والجرائم التي يخلفها في حق المدنيين بغزة منذ 73 يومًا، ويستخدم حسابه على إنستغرام لنشر ما تلتقطه كاميرته من قتل ودمار في غزة بسبب الحرب الإسرائيلية، ويتابعه أكثر من 3 ملايين شخص.

وبحسب نشطاء فلسطينيين، فإن وسائل إعلام إسرائيلية تحرض بشكل مستمر على الصحفيين والمصورين في قطاع غزة بزعم أنهم غطوا دخول مقاتلي كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأنهم أيضا ينشرون “الأخبار الكاذبة”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على غزة خلّفت حتى 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري 18800 شهيد، و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.