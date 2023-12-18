عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (فيديو)

استشهد وأصيب العشرات في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر للجزيرة مباشر، مساء الأحد، أن 10 شهداء وعددا من الإصابات وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر استهداف منزل عائلة قطشان وسط المخيم.

وأظهرت صور خاصة للجزيرة مباشر وصول أعداد من الشهداء والمصابين، جلهم من الأطفال والنساء، جراء القصف إلى المستشفى.

وأعلنت السلطات في قطاع غزة، الجمعة الماضي، توثيق استشهاد نحو 19 ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء وأكثر من 51 ألف مصاب بسبب الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية على القطاع منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما ذكرت أن هناك 7500 شخص مفقود أو تحت الأنقاض، 70% منهم من الأطفال والنساء.