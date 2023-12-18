مصر.. السيسي يفوز بولاية رئاسية جديدة تمتد حتى 2030

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، اليوم الاثنين، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية أخرى مدتها ست سنوات، بعد حصوله على 89.6% من أصوات الناخبين الصحيحة، أي 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا.

وقال حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، إن “نسبة التصويت هي الأعلى فى الانتخابات فى تاريخ مصر”، بنسبة 66.8%، مشيرًا إلى أن “الانتخابات لم تشهد تجاوزات أو خروقات شابت العملية الانتخابية بشهادة كافة المراقبين”. وأضاف أن “الانتخابات شهدت أقل نسبة إنفاق مالي على الدعاية الانتخابية وحيادًا غير مسبوق من الإعلام”.

وخاض السباق إلى جانب السيسي (69 عاما)، ثلاثة مرشحين غير معروفين على نطاق واسع من الجمهور، وهم حازم عمر من الحزب الشعبي الجمهوري والذي احتل المركز الثاني في عدد الأصوات بنسبة 4,5%، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (يسار وسط) والذي حصد نسبة 4% من الأصوات وجاء في المركز الثالث، ثم عبد السند يمامة من حزب الوفد الليبرالي وقد حلّ في المركز الأخير بنسبة 1,9% من الأصوات.

وتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

وقال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إن (528) مراسلًا قاموا بمتابعة ميدانية واسعة لعملية سير الانتخابات، زاروا خلالها مئات اللجان، ولم يواجه أي منهم أي عقبات في أداء مهامه، على حد وصفه.

وكان المعارض المصري والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي قد أكد، في وقت سابق، أنه لم يجمع سوى نحو نصف عدد التوكيلات المطلوب للترشح لانتخابات الرئاسة بعد منع أنصاره من تحرير التوكيلات اللازمة في مكاتب الشهر العقاري، مشيرًا إلى تعرُّض العشرات من أعضاء حملته للتوقيف والإحالة إلى النيابة.