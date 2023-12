هآرتس تكشف وفاة معتقلين من غزة بمعسكر إسرائيلي في النقب وهيئة الأسرى تعلق (فيديو)

وجه رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، قدورة فارس، نداء عاجلا للعالم والمؤسسات الحقوقية، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل الكشف عن مصير معتقلي غزة ووقف جريمة الإخفاء القسري

وقال فارس في تصريحات للجزيرة مباشر اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال تقترف جريمة بحق أسرى قطاع غزة، مؤكدا أن استمرار تكتم الاحتلال على مصيرهم هو بمثابة غطاء على الجرائم التي تنفذ بحقّهم، على حد وصفه.

وأضاف “المعطيات المتوفرة لنا تؤكد احتجاز أسيرات من غزة في سجن الدامون بينهم مسنّات وطفلات، وهناك معطيات متزايدة عن جرائم إسرائيلية مروعة في حق معتقلي غزة بمعسكر سديه تيمان،

فإسرائيل تحجب أي معلومات بخصوص الأسرى من قطاع غزة وهذه جريمة”.

وفي السياق وجهت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، نداءً عاجلًا للعالم والمؤسسات الحقوقية الدولية للضغط على الاحتلال للكشف عن مصير معتقلي غزة، ووقف جريمة (الإخفاء القسري) بحقّهم.

جاء ذلك في ضوء تصاعد المعطيات حول جرائم مروعة تنفّذ بحقّ معتقلي غزة، وكان أحدثها معطيات نشرتها صحفية (هآرتس) العبرية اليوم الاثنين، تشير إلى استشهاد عدد من معتقلي غزة في معسكر (سديه تيمان) في منطقة (بئر السبع)، بعد السابع من أكتوبر، دون معرفة عددهم بشكل دقيق، وظروف استشهادهم.

وبيّنت الهيئة والنادي، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، وبعد مرور 73 يومًا على بداية الحرب في غزة، تواصل تنفيذ “جريمة الإخفاء القسري” بحقّهم والتي تشكّل مخالفة صارخة للقانون الدولي، وترفض الإفصاح عن أي معطيات بشأن مصيرهم، وأضافت “كنا قد حذرنا مرارًا من استمرار تكتم الاحتلال على مصيرهم، بهدف تنفيذ إعدامات بحقّهم”.

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية كشفت اليوم، أن عددا من الأسرى الفلسطينيين توفوا بمعسكر اعتقال لجيش الاحتلال في النقب نتيجة ظروف اعتقالهم القاسية. وأوضحت الصحيفة أن الجيش يُبقي الأسرى الذين يحتجزهم في معسكر “سديه تيمان” الواقع بالقرب من بئر السبع معظم الوقت معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي.

