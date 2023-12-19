أبرز عمليات سرايا القدس ضد قوات الاحتلال في غزة خلال اليوم الرابع والسبعين من الحرب (فيديو)
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19/12/2023-|آخر تحديث: 19/12/202311:42 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عدد من العمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وتضمنت هذه العمليات، قصف قوات الاحتلال بالصواريخ وقذائف الهاون، وقتل وإصابة جنود إسرائيليين، واستهداف حشود الاحتلال في محاور عدة، وتدمير دبابة.
كما نشرت سرايا القدس عبر منصتها على تلغرام، مشاهد من قصف مدفعي وصاروخي نفذته على خط إمداد لجيش الاحتلال في محاور شرق خان يونس.
وتضمَّن الفيديو رصد وصول طائرات مروحية إسرائيلية لإجلاء المصابين.
وفيما يلي رصد لعمليات سرايا القدس خلال اليوم الثلاثاء:
- قصف حشود قوات الاحتلال في محاور التقدم شرق خان يونس برشقة صاروخية وبقذائف الهاون من العيار الثقيل، ووقوع إصابات مباشرة في قوات العدو وتدخل الطيران المروحي لنقل الإصابات.
- قصف موقع إسناد لقوات الاحتلال في منطقة الزنة شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.
- إيقاع 7 من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح بعد اشتباكات بالأسلحة الرشاشة في محور التقدم حي الشجاعية شرق غزة.
- قصف مواقع عسكرية إسرائيلية بقذائف الهاون في محيط أبراج الشيخ زايد شمالي قطاع غزة.
- قصف آليات ومرابض مدفعية الاحتلال في محيط معهد النجار شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.
- قصف تجمع لجنود الاحتلال في “تبة أبو صفية” شرق المغازي بقذائف الهاون.
- قصف مدفعي بعشرات قذائف الهاون على تجمع للآليات وتمركز جنود الاحتلال في محيط المطاحن جنوب دير البلح، ورصد 4 طائرات للعدو تقوم بإجلاء عدد من القتلى والمصابين.
- قصف مدفعي وصاروخي على خط إمداد جيش الاحتلال في محاور شرق خان يونس.
- استهداف دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة “تاندوم” في محور تل الزعتر شمالي قطاع غزة.
المصدر : الجزيرة مباشر