أبرز عمليات سرايا القدس ضد قوات الاحتلال في غزة خلال اليوم الرابع والسبعين من الحرب (فيديو)

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عدد من العمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وتضمنت هذه العمليات، قصف قوات الاحتلال بالصواريخ وقذائف الهاون، وقتل وإصابة جنود إسرائيليين، واستهداف حشود الاحتلال في محاور عدة، وتدمير دبابة.

كما نشرت سرايا القدس عبر منصتها على تلغرام، مشاهد من قصف مدفعي وصاروخي نفذته على خط إمداد لجيش الاحتلال في محاور شرق خان يونس.

وتضمَّن الفيديو رصد وصول طائرات مروحية إسرائيلية لإجلاء المصابين.

وفيما يلي رصد لعمليات سرايا القدس خلال اليوم الثلاثاء: