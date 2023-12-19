أبناء فقيد الجزيرة سامر أبو دقة: سنكمل الرسالة ونفضح جرائم الاحتلال (فيديو)

أكد أبناء مصور الجزيرة الشهيد سامر أبو دقة، أنهم سيواصلون مسيرة والدهم في فضح جرائم الاحتلال أمام العالم، كما وجهوا التحية إلى كل الصحفيين الذين يغطون الحرب في غزة على الرغم من القصف العنيف.

وترحّم يزن، الابن الأكبر، على جميع الشهداء، وقال “الله يحمي كل صحفي يوصل رسالته للعالم، وكل صحفي يجعل العالم يرى ما يفعله الاحتلال الصهيوني بقطاع غزة”.

وأوضح يزن أنه، رفقة إخوته، سيكملون مسيرة والدهم لإيصال جرائم الاحتلال في غزة إلى كل العالم.

وشد أزر الصحفيين في غزة، قائلا “الله يكون في عون كل فلسطيني، وكل من ساعد في إيصال رسالة كيف أن الاحتلال يرتكب جرائم في غزة”.

وبالرغم من محنته، دعا يزن بالصبر لمراسل الجزيرة وائل الدحدوح، الذي كان رفقة والده أثناء إصابته، وكان قد فقد زوجته وعددا من أفراد أسرته بقصف جوي استهدف منزلهم.

واستشهد الزميل أبو دقة وأصيب الزميل وائل الدحدوح مراسل القناة خلال تغطيتهما لقصف إسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة المحاصر يوم الجمعة الماضي.