أرسلوا مشاركاتكم بشأن التطورات في السودان بعد سيطرة الدعم السريع على ود مدني
19/12/2023-|آخر تحديث: 19/12/202310:26 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
تبث قناة الجزيرة مباشر تغطية خاصة لتطورات الأحداث في السودان، بعد إعلان قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة ود مدني.
وتبث التغطية على صفحة الجزيرة مباشر السودان على فيسبوك، وعلى التردد الثاني للجزيرة مباشر.
يمكنكم المشاركة بآرائكم وتعليقاتكم وأسئلتكم على واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم التالي:
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وكذلك على البريد الإلكتروني التالي: AJM-Interaction@aljazeera.net
المصدر : الجزيرة مباشر