أرسلوا مشاركاتكم بشأن التطورات في السودان بعد سيطرة الدعم السريع على ود مدني

تبث قناة الجزيرة مباشر تغطية خاصة لتطورات الأحداث في السودان، بعد إعلان قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة ود مدني.

وتبث التغطية على صفحة الجزيرة مباشر السودان على فيسبوك، وعلى التردد الثاني للجزيرة مباشر.

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