“إيفرغرين” التايوانية للشحن تعلق الصادرات والواردات من إسرائيل

كانت عدة شركات شحن دولية قد قررت إيقاف الشحن مؤقتا عبر البحر الأحمر

أعلنت شركة أيفرغرين التايوانية للشحن إيقافها الصادرات والواردات من إسرائيل.

وذكرت الشركة في بيان، أمس الاثنين، أن السفن التي تقدم خدماتها لموانئ البحر المتوسط ستمر عبر رأس الرجاء الصالح وتبحر حول إفريقيا، بدلًا من البحر الأحمر، مشيرة إلى أنها علقت مؤقتًا عمليات التصدير والاستيراد مع إسرائيل بسبب المخاطر الأمنية التي سببتها الحرب العنيفة في المنطقة.

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية أمس الاثنين، استهدافها سفينتين لهما ارتباط بإسرائيل في البحر الأحمر، بواسطة طائرتين مسيّرتين.

يأتي ذلك وسط حالة من عدم الاستقرار في التجارة عبر البحر الأحمر، بعد شهر من توعّد جماعة الحوثي باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، ودعوتها الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

وتتوالى هجمات الحوثي، منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وكان منها اعتراض الناقلة التجارية النرويجية ستريندا في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وسفينتي حاويات في 15 من الشهر ذاته.

وقالت الجماعة إنها استهدفت هذه السفن بـصواريخ بحرية مناسبة، دون الكشف عن حجم الأضرار التي وقعت في هذه السفن، أو ما إذا كانت قد سُحبت إلى السواحل اليمنية.

تأثيرات غير متوقعة.. خبير ملاحة يوضح آثار استهداف الحـ ـوثيين للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر (فيديو)https://t.co/7RofS5vDpY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 18, 2023

وكانت عدة شركات شحن دولية قد قررت إيقاف الشحن مؤقتا عبر البحر الأحمر، وهي:

سي إم إيه – سي جي م

قالت مجموعة الشحن الفرنسية (سي إم إيه – سي جي إم) يوم 16 ديسمبر إنها أوقفت مؤقتا جميع شحنات الحاويات عبر البحر الأحمر في أعقاب الهجمات على السفن التجارية في المنطقة.

هاباج لويد

قالت شركة شحن الحاويات الألمانية (هاباج لويد) يوم 15 ديسمبر كانون الأول إنها تدرس ما إذا كانت ستوقف الإبحار عبر البحر الأحمر بعد ساعات من الإبلاغ عن هجوم على إحدى سفنها هناك.

وأصاب مقذوف يعتقد أنه طائرة مسيّرة سفينتها “الجسرة” أثناء إبحارها بالقرب من الساحل اليمني، لكنه لم يصب أيًّا من أفراد الطاقم.

ميرسك

قالت شركة (إيه بي مولر-ميرسك) الدنمركية يوم 15 ديسمبر إنها ستوقف جميع شحنات الحاويات عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر وذلك في أعقاب “حادث وشيك” تعرضت له سفينتها ميرسك جبل طارق في اليوم السابق.

وقالت الشركة إن السفينة استُهدفت بصاروخ أثناء إبحارها من صلالة بسلطنة عمان إلى جدة بالمملكة السعودية.

أورينت أوفرسيز كونتينر لاين

أوقفت شركة (أورينت أوفرسيز كونتينر لاين) قبول البضائع المتجهة إلى إسرائيل أو الصادرة منها حتى إشعار آخر بسبب مشاكل تشغيلية، حسبما ذكرت شركة الشحن المملوكة لشركة أورينتال أوفرسيز (إنترناشيونال) المحدودة التي يقع مقرها في هونغ كونغ، يوم 16 ديسمبر.

بريتش بتروليوم

قالت شركة (بريتش بتروليوم) النفطية الرائدة، أمس الاثنين، إنها علقت جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر مؤقتًا بعد الهجمات التي شنتها قوات جماعة الحوثي.

ويقع مضيق باب المندب بين شبه الجزيرة العربية وإفريقيا، ويربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، ويختصر رحلات السفن مدة 14 يومًا في المتوسط، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية.

ومع افتتاح قناة السويس بشمال مصر، اكتسب المضيق أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة، حيث شكل جزءًا من الممر الرابط بين البحر الأبيض المتوسط وشرق آسيا.