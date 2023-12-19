اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في أحياء بمدينة ود مدني وسط البلاد

نقل مراسل الجزيرة مباشر عن شهود عيان أن اشتباكات عنيفة وقعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدد من الأحياء الشمالية والغربية بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة وسط السودان.

وأضافوا أن هذه هي أول اشتباكات بين الجانبين عقب عبور قوات الدعم السريع جسر “حنتوب” الرابط بين شرق وغرب المدينة.

وذكر شهود عيان أنه سمع دوي إطلاق نار كثيف، يوم الاثنين، في الأحياء الشمالية من مدينة ود مدني خاصة أحياء “الدباغة والأندلس وبانت”.

في الأثناء، قال مراسل الجزيرة مباشر إن سكان المدينة يواجهون أوضاعاً بالغة التعقيد بسبب انعدام الوقود وتدهور الأوضاع الصحية بعد أن أوصدت معظم المرافق الصحية والخدمية أبوابها منذ اندلاع القتال يوم الجمعة الماضي.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، ذكر مراسل الجزيرة مباشر أن انفجارات عنيفة دوت في أحياء “حنتوب” و”الرياض” و”القادسية” الواقعة شرقي المدينة والمنطقة المتاخمة لجسر “حنتوب” الرابط بين أحياء شرق وغرب ود مدني.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر أن الطائرات الحربية التابعة للجيش السوداني نفذت غارات جوية على مواقع للدعم السريع شرقي مدينة ود مدني، وسط إطلاق كثيف للمضادات الأرضية التابعة لقوات الدعم السريع.

وأعلنت قوات الدعم السريع، في وقت سابق من يوم الاثنين، سيطرتها على مقر اللواء الأول مشاة التابع للجيش وعلى مقر الاحتياطي المركزي التابع للشرطة، فيما لم يصدر تعليق من جانب الجيش.

كما قالت إنها أسقطت طائرة من طراز “ميغ” تابعة للجيش في المدينة.

أسقط أشاوس قوات الدعم السريع ظهر اليوم الإثنين الثامن عشر من ديسمبر بود مدني بولاية الجزيرة طائرة حربية تتبع لمليشيا البرهان وفلول النظام البائد من طراز (ميغ) ظل الطيران الحربي للفلول يقصف المدنيين الأبرياء في مدني والخرطوم وفي نيالا وعدد من المدن السودانية متسببا في مقتل آلاف… — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) December 18, 2023

وفي السياق، أعلنت نقابة الأطباء في السودان في بيان وفاة ممرض وفقدان طبيبين وممرض بمستشفى رفاعة في المدينة.

وأدانت النقابة ما وصفته بتوسيع قولت الدعم السريع لدائرة الحرب لتشمل ولاية الجزيرة وحاضرتها مدينة ود مدني التي نزح إليها الفارون من نيران الحرب في مناطق أخرى بالبلاد.

وأوضحت أن ولاية الجزيرة كانت الملجأ لطالبي العلاج من كل أنحاء السودان وليس للنازحين فقط.

بدورها، قالت هيئة محامي دارفور بالسودان في بيان إن انتهاكات جسيمة في حق المدنيين وقعت من قبل قوات الجانبين المتحاربين خلال القتال في منطقة “أبو حراز” ومدينة ود مدني بولاية الجزيرة وسط البلاد.

وطالبت الهيئة بالوقف الفوري للأعمال القتالية بمدينة ود مدني بما في ذلك القصف الجوي الذي يطال المدنيين، وفقاً للبيان.