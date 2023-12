الاتحاد الأوروبي يجري تحقيقا رسميا مع منصة إكس بسبب “طوفان الأقصى”

أعلنت المفوضية الأوربية أمس الاثنين، فتح تحقيق رسمي مع شركة “إكس” المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك؛ بدعوى انتهاكاها لقانون الخدمات الأوربية المتعلق بـ”الشفافية والإشراف على المحتوى وخصوصية الوصول إلى البيانات”.

وقالت “المفوضية الأوربية” إن أوجه القصور المزعومة الأخرى تشمل “انتهاكات الالتزام بمكافحة بث المحتوى غير القانوني، واستخدام تصميم مخادع، وتوفير حرية وصول الباحثين عن المعلومات”.

ويأتي الإجراء الرسمي بعد تحقيق أولي، عقب عملية طوفان الأقصى، اعتبرت خلاله المفوضية الأوربية أن المنصة تساهم في نشر محتوى مؤيد لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوربية مارغريت فيستاغر إن “شركة إكس ربما لم تقم بما يكفي لمنع انتشار المحتوى غير القانوني والمضلل”.

وأضافت “نأخذ كل انتهاك لقواعدنا بجدية، وإذا تأكدت الانتهاكات فسيكون هناك عقوبات”.

.@X may not have done enough to (e.g.) counter the spread of #illegal content & #misinformation.

👉 Today we open formal infringement proceedings against @X.

👉 If breaches are confirmed, there will be sanctions.

We take any breach of our rules very seriously. #DSA 💪 https://t.co/4KJT82UD66

— Margrethe Vestager (@vestager) December 18, 2023