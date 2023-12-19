الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي في معارك شمالي غزة

بذلك ترتفع الحصيلة الكلية لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 463 عسكريًا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط وجندي في معارك بشمال قطاع غزة؛ مما يرفع عدد قتلاه منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 463 قتيلا.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن جيش الاحتلال قوله، إن الرائد احتياط دانييل يعقوب بن هاروش، والنقيب احتياط روتم يوسف ليفي، سقطا في معركة بشمال قطاع غزة.

وبذلك ترتفع الحصيلة الكلية لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 463 ضابطا وجنديا.

שני חיילי מילואים צה"ל נפלו בקרבות ברצועה: רס"ר במיל' דניאל יעקב בן הרוש, לוחם בגדוד 6551 בן 31 מאלון, ורותם יוסף לוי, סמ"פ ביחידת יהל"ם בן 24 מאורנית. יהי זכרם ברוך@Doron_Kadosh pic.twitter.com/yqr2kCcAkH — גלצ (@GLZRadio) December 19, 2023

وكان الجيش قد أعلن في بيانات متفرقة، أمس الاثنين، مقتل 7 ضباط وجنود من قواته في معارك بشمال وجنوب القطاع.

وكانت صحيفة (هآرتس) العبرية قد كشفت عن تفاوت كبير بين عدد الجرحى من الجنود الذي يعلنه جيش الاحتلال، وما تظهره سجلات المستشفيات.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن العدد الذي أعلن عنه جيش الاحتلال يوم العاشر من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري هو 1600 جريح منذ بدء العمليات العسكرية في قطاع غزة، في حين أعلنت المستشفيات أنها استقبلت 4591 جريحا خلال نفس الفترة.

وتزامن ذلك مع ما كشفته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الأسبوع الماضي من أن عدد الجرحى من الجنود بلغ 5 آلاف جريح، وأكثر من 2000 اعترف الاحتلال رسميا بأنهم أصبحوا معاقين.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 27 أكتوبر الماضي عملية توغل بري بقطاع غزة، بدأت بمنطقة الشمال ثم توسعت إلى وسط وجنوب القطاع، وسط مقاومة شرسة من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وقد اعترف مسؤولون إسرائيليون بأن جيشهم يدفع ثمنا باهظا في غزة.